ليلي روز وسبب التزامها الصمت خلال محكمة والدها جوني ديب

أجرت الممثلة ليلي روز ديب، ابنة الممثل جوني ديب مقابلة متعمقة مع مجلة “Elle”، وتحدثت عن والديها المشهورين، والدها جوني ديب وأمها فانيسا باراديس، وكيف رعاها وسط الكثير من الشهرة، و كشفت أيضًا أخيرًا عن سبب التزامها الصمت التام بشأن عناوين الأخبار الأخيرة لوالدها.

و الممثلة البالغة 23 عاماً هي واحدة من نجوم سلسلة “HBO” القادمة، “The Idol”، وتحدثت عن هذه التجربة قائلة: “أنا لست مهتمة بالعمل على أي شيء لا يتحداني أو يتحدى الآخرين بأمانة”.

وسُئلت ليلي روز عن سبب عدم تعليقها على جميع العناوين الرئيسية المتعلقة بوالدها، أي محاكمة والدها مع زوجته السابقة أمبر هيرد.

جوني ديب وآمبر هيرد: نجم هوليوود يكسب معركته القضائية ضد زوجته السابقة

وقالت: “عندما يكون الأمر خاصًا وشخصيًا جدًا لدرجة أنه فجأة يصبح غير شخصي جدًا، أشعر حقًا أنه يحق لي الحصول على مساحة خاصة. أعتقد أيضًا أنني لست هنا للإجابة عن أي شخص، وأشعر أنه في الكثير من مسيرتي المهنية، أراد الناس حقًا تعريفني من خلال الرجال في حياتي، سواء كانوا أفراد عائلتي أو أصدقائي، أيا كان. وأنا مستعدة حقًا لأن أكون محددة بسبب الأعمال التي أضعها هناك “.