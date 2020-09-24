ليل يملك فرصة انتزاع الصدارة

باريس- يملك ليل فرصة مواتية لانتزاع الصدارة ولو مؤقتا عندما يستضيف نانت اليوم في افتتاح المرحلة الخامسة لبطولة فرنسا في كرة القدم.

ويأمل ليل بالعودة إلى سكة الانتصارات بعد تعثره أمام مضيفه مرسيليا 1-1 بعدما كان في طريقه الى تحقيق فوزه الثالث تواليا، بتقدمه بهدف البرازيلي لويز أراوجو حتى الدقيقة 85 عندما أدرك فالير جرمان التعادل للفريق المتوسطي. ويحتل ليل المركز الخامس برصيد ثماني نقاط بفارق نقطتين خلف المتصدرين سانت إتيان ورين اللذين يلتقيان في قمة نارية غدا.

وطالب مدرب ليل كريستوف غالتييه لاعبيه بالفاعلية أمام المرمى واستغلال الفرص التي دفعوا ثمنها غاليا أمام مرسيليا. وقال “كانت خيبة أمل كبيرة، نستحق الفوز، خلقنا العديد من الفرص ولكننا اكتفينا بتسجيل هدف واحد ودفعنا الثمن غاليا في النهاية”.

ولن تكون مهمة ليل الذي سيخوض مباراة اليوم بصفوف مكتملة بعد تعافي لاعب وسطه البرتغالي تشيكا من الإصابة، سهلة أمام نانت الذي نجح في فرملة انطلاقة سانت إتيان في المرحلة الماضية وحرمه من الفوز الرابع على التوالي عندما أسقطه في فخ التعادل.

ويستعيد نانت خدمات صانع ألعابه مغربي الأصل عمران لوزة الذي غاب عن المباراتين الأخيرتين بسبب الإيقاف. وأشاد مدربه كريستيان غوركوف بأداء لاعبيه أمام سانت إتيان “على الأرجح الأفضل” منذ استلامه منصبه العام الماضي “في التنظيم والاستحواذ والرغبة في اللعب والضغط”. وتتجه الأنظار غدا الى ملعب “جوفروا غيشار” الذي يحتضن قمة المتصدرين سانت إتيان ورين برصيد 10 نقاط.

والفريقان هما الوحيدان الى جانب ليل لم يمنوا بالخسارة حتى الآن في الدوري، فسانت إتيان ضرب بقوة في بداية الموسم بثلاثة انتصارات متتالية قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام نانت، فيما استهل رين موسمه بتعادل مع ليل، قبل أن يحقق الفوز ثلاث مرات متتالية.

ويدرك الفريقان أهمية النقاط الثلاث التي ستبقي الفائز بها في الصدارة أسبوعا إضافيا، خصوصا سانت إتيان الذي فرط بفوز في المتناول على مضيفه نانت الأحد عندما تقدم بهدفين قبل أن تستقبل شباكه مثلها آخرها في الدقيقة 85.

ووجه بويل سهام النقد الى الرابطة بسبب برمجة المباريات التي فرضت على فريقه خوض ثلاث مباريات في أسبوع واحد.

وقال بويل “كان من الواضح جدا أن خوض ثلاث مباريات في أسبوع واحد بينها مباراتان خارج القواعد، سينهك اللاعبين. ورغم ذلك أهنئ لاعبي فريقي لأنهم بذلوا كل ما في وسعهم في ظروف صعبة”.

ويتربص شريكا المركز الثالث مونبلييه ولنس بالمتصدرين عندما يخوض كل منهما اختبارا في المتناول خارج القواعد أمام ديجون الأخير ونيم الخامس عشر على التوالي.

ويطمح مونبلييه ولنس العائد حديثا الى دوري الأضواء إلى مواصلة صحوتهما وتحقيق الفوز الرابع تواليا بعد خسارتهما في المرحلة الأولى، والأمر ذاته بالنسبة لباريس سان جرمان حامل اللقب والساعي الى فوزه الثالث تواليا بعد خسارتين متتاليتين عندما يحل ضيفا على رينس التاسع عشر قبل الأخير بعد غد في ختام المرحلة.

وبدوره، يخوض مرسيليا اختبارا سهلا غدا أمام ضيفه متز السابع عشر في سعيه الى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في مباراتيه الأخيرتين (خسارة وتعادل) بعد بداية قوية توجها بفوز ثمين على مضيفه باريس سان جرمان هو الأول له على نادي العاصمة منذ 10 أعوام.

ويبحث ليون عن وضع حد لنزيف النقاط عندما يحل ضيفا على لوريان بعد غد.

واستهل ليون الموسم بفوز على ديجون، قبل أن يخيب الآمال بعدها بتعادلين وخسارة.

ويلعب بعد غد أيضا بوردو مع نيس، وموناكو مع ستراسبورغ، وانجيه مع بريست.-(أ ف ب)