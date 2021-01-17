ليمار: أنا سعيد على أرض الملعب

مدريد – أكد لاعب وسط أتلتيكو مدريد، الفرنسي توماس ليمار، الذي لعب أساسيا في خمس مباريات متتالية بالدوري الإسباني لكرة القدم وأصبح له دورا أكبر مع الروخيبلانكوس مقارنة بالمواسم السابقة، أنه “سعيد في الملعب” .

وقال ليمار في مقطع فيديو نشره النادي الذي حصل بين صفوفه على جائزة أفضل لاعب في الروخيبلانكوس لشهر كانون الأول / ديسمبر الماضي، “أنا سعيد على أرض الملعب، وواضح أنني بحالة جيدة، وسأستغل اللحظة وأساعد الفريق قدر الإمكان”.

واستفاد ليمار من المخطط التكتيكي الجديد الذي يطبقه المدرب الأرجنتيني دييجو بابلو سيميوني والذي سمح للاعب الفرنسي بالظهور في أي مركز بالملعب ومكنه من زيادة مشاركته في الهجمات وتسديداته من مسافات بعيدة.

وقال ليمار عقب فوزه بجائزة تُمنح على اساس تصويت المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي “أنا شخصياً أشعر أنني بحالة جيدة للغاية… سأستفيد من كل دقيقة يمنحني إياها المدرب لتقديم أفضل ما لدي في الملعب”.

وأضاف أن “الفريق في حالة جيدة للغاية، ونعيش لحظة رائعة. علينا أن نحسن استغلال هذا الأمر من أجل الفوز في كل مباراة”.

ومنح سيميوني فريقه راحة يوم الأحد، وسيعود للتدريبات غدا الاثنين استعدادا لزيارة إيبار يوم الخميس الموافق 21 كاون الثاني/ يناير في الجولة التاسعة عشر من الليجا.

واعتبر لاعب الوسط أنه “من الصعب دائما اللعب هناك (على ملعب إيبوروا)، لأن إيبار فريق قوي جدا، وعلينا تقديم كل ما لدينا في الملعب كما نفعل الآن ومن المؤكد أننا سنفوز بالمباراة”.– (إفي)