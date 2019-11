لينارد وجورج يقودان سلسلة انتصارات كليبرز بـ “NBA”

واشنطن – ساهم الثنائي كاوهي لينارد وبول جورج في تحقيق لوس انجليس كليبرز فوزه السادس تواليا اثر تغلبه على دالاس مافريكس 114-99 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في كرة السلة.

ولعب الثنائي لينارد وجورج سويا للمرة الرابعة فقط منذ انتقالهما الى صفوف الفريق مطلع الموسم الحالي، فسجل الاول 28 نقطة مع 8 متابعات، واضاف الثاني 26 نقطة، كما سجل الاحتياطي لو وليامس 21 نقطة لكليبرز.

وضرب جورج بقوة في الربع الاول بتسجيله 17 نقطة بينها اربع رميات ثلاثية ليتقدم فريقه 34-27.

في المقابل، ساهم لينارد في 13 نقطة عل مدار الربعين الاولين لينهي فريقه الشوط الاول متقدما بفارق مريح 62-46. وشهد الشوط الاول تحديدا نجاح دونتشيتش في تسجيل 15 نقطة بينها جميع رمياته الحرة (11 من 11).

ودخل كليبرز الربع الاخير متقدما 93-78 وحافظ على تقدمه ليخرج فائزا بالفارق ذاته في نهاية المباراة (15 نقطة).

