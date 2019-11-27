لينارد وجورج يقودان سلسلة انتصارات كليبرز بـ “NBA”

واشنطن – ساهم الثنائي كاوهي لينارد وبول جورج في تحقيق لوس انجليس كليبرز فوزه السادس تواليا اثر تغلبه على دالاس مافريكس 114-99 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في كرة السلة.

ولعب الثنائي لينارد وجورج سويا للمرة الرابعة فقط منذ انتقالهما الى صفوف الفريق مطلع الموسم الحالي، فسجل الاول 28 نقطة مع 8 متابعات، واضاف الثاني 26 نقطة، كما سجل الاحتياطي لو وليامس 21 نقطة لكليبرز.

وضرب جورج بقوة في الربع الاول بتسجيله 17 نقطة بينها اربع رميات ثلاثية ليتقدم فريقه 34-27.

في المقابل، ساهم لينارد في 13 نقطة عل مدار الربعين الاولين لينهي فريقه الشوط الاول متقدما بفارق مريح 62-46. وشهد الشوط الاول تحديدا نجاح دونتشيتش في تسجيل 15 نقطة بينها جميع رمياته الحرة (11 من 11).

ودخل كليبرز الربع الاخير متقدما 93-78 وحافظ على تقدمه ليخرج فائزا بالفارق ذاته في نهاية المباراة (15 نقطة).

The defense got it done in Dallas. 📼 @honey highlights from our sixth straight win. pic.twitter.com/a821OpSOnC — LA Clippers (@LAClippers) November 27, 2019

واظهر لينارد افضل لاعب في الدور النهائي من البلاف اوف الموسم الفائت عندما قاد تورونتو رابتورز الى احراز اللقب للمرة الاولى في تاريخه، وجورج القادم من اوكلاهوما سيتي ثاندر بأنهما ثنائي خطير سيكون لهما شأن كبير خلال الموسم الحالي.

وقال جورج “مع تأقلمي انا وكاوهي مع المجموعة اصبحنا من نسيج الفريق. لقد سجلنا 50 نقطة واستمتعنا باللعب”.

واضاف “الامر مرعب (للآخرين)، الامور تسير جيدا بالنسبة الينا، كل ما نريده هو التسجيل”.

وغاب جورج عن مطلع الموسم وحتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الحالي بعد خضوعه لعملية جراحية في كتفه وعندما عاد الى الملاعب كان لينارد غائبا لاصابة في ركبته.

ولعب الدفاع ورقابة نجم دالاس السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش دورا بارزا ايضا في خروج كليبرز فائزا، لان الاخير اكتفى بتسجيل 22 نقطة مع 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة ولم ينجح سوى في 4 تسديدات من اصل 14 وفشل في 8 محاولات في الرميات الثلاثية ليخسر فريقه للمرة الاولى بعد خمسة انتصارات تواليا. (أ ف ب)