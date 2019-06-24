لينارد يتجه لفسخ عقده مع تورونتو .. وكليبرز يتربّص !

لوس انجليس – يتجه كاوهي لينارد لفسخ عقده مع تورونتو رابتورز ، الذي قاده الى إحراز لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه ، لكن مع إمكانية التوقيع مجددا معه بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وذكر موقع “ياهو سبورتس” أن لينارد – الذي نال جائزة أفضل لاعب في نهائي الدوري الأميركي بعد أن قاد تورونتو لتجريد غولدن ستايت ووريرز من اللقب – سيفعل البند الذي سيسمح له بفسخ عقده مع الفريق الكندي قبل عام من انتهائه.

وسيصبح لينارد لاعبا حرا في تموز(يوليو) المقبل ، ما سيسمح له بتوقيع عقد جديد بشروط أفضل بكثير إن كان مع تورونتو أو أي فريق آخر، وذلك في ظل الحديث عن أنه سيتقاضى الموسم المقبل راتبا سنويا قدره 21.3 مليون دولار.

وسيكون لينارد من أكثر اللاعبين استقطابا للعروض عندما يفتح باب التفاوض مع اللاعبين المحررين من عقودهم في 30 حزيران (يونيو) الحالي ، ويبدو أن لوس أنجليس كليبرز أكثر المهتمين بخدماته لكن العرض الأفضل قد يأتي من فريقه الحالي تورونتو ، حيث ذكرت التقارير أن تورونتو مستعد أن يتقدم بعرض يتضمن عقدا لمدة 5 أعوام يتقاضى لينارد بموجبه مبلغ 190 مليون دولار عن الفترة بأكملها. (أ ف ب)