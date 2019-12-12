نيويورك – حصل النجم كواهي لينارد على خاتم لقب الدوري الذي أحرزه الموسم الماضي مع توروتتو رابتورز ثم قاد لوس أنجليس كليبرز الى التغلب على فريقه السابق 112-92، الاربعاء في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وخلافا لباقي النجوم الذين يتركون أنديتهم بشكل فجائي، لم يكن جمهور تورونتو معاديا للينارد، أفضل لاعب في الدوري، وذلك بعد موسم واحد أمضاه في أونتاريو الكندية، فاستقبله بالتصفيق الحار.

وبعد شريط فيديو تكريمي، قدم له زميله السابق الموزع النجم كايل لاوري خاتم البطولة المرصع بأكثر من 600 ماسة.

Kawhi Leonard, Kyle Lowry share bro moment as 'Board Man' receives NBA championship ring https://t.co/kvEhIt0QVv — Republic (@republic) December 12, 2019

,قال لينارد الذي تألق بشكل كبير في الموسم الماضي خصوصا في الادوار الاقصائية “بلاي اوف”: “قال لي (لاوري) قبل المباراة انه سيقدّمني مع الخاتم”.

وعن الاستقبال الحار في ملعب “سكوتيابنك”، قال لينارد “كان رائعا. خضنا موسما لا يصدق هناك. كان مشوارا رائعا في البلاي اوف وشعورا رائعا”.

وبعد تتويجه في تورونتو، انتقل نجم سان انتونيو سبيرز السابق الى كاليفورنيا ليتعاقد مع كليبرز مقابل 103 مليون دولار لـ3 سنوات، علما بانه مارس اللعبة في صغره في ريفرسايد الواقعة في شرق لوس انجليس.

وأنهى لينارد المباراة برصيد 23 نقطة متقدما على البديل لو وليامس (18 نقطة) وموريس هاركليس (14)، ليرفع كليبرز رصيده الى خمسة انتصارات في ست مباريات، خلافا لرابتورز الذي خسر أربع مرات في آخر خمس مباريات.

ولدى الخاسر الذي أحرز الموسم الماضي اللقب الاول في تاريخه، سجل الكاميروني باسكال سياكام 24 نقطة واضاف نيك باول 22 نقطة، فيما اكتفى لاوري بست نقاط، في ظل غياب نجم الثلاثيات فريد فان فليت بسبب الاصابة.

#ClipperNation 112 #Wethenorth 92

Mejor del partido Kawhi Leonard 23 puntos

5 rebotes

6 asistencias

2 robos #NBA pic.twitter.com/0696kvKsxu — NBAmortal (@mortalNBA) December 12, 2019

وهذه المرة الاخيرة يلتقي فيها الفريقان في الدور المنتظم، بيد ان مواجهتهما واردة في البلاي اوف في ظل تشكيلتهما المميزة.

كليبرز الذي يحتل وصافة المنطقة الغربية حقق فوزه الثالث تواليا خارج قواعده، علما بأن 6 من أصل سبع خسارات كانت خارج ملعبه هذا الموسم.

ونجح جاره ومتصدر المنطقة لوس أنجليس ليكرز بالتغلب على مضيفه اورلاندو ماجيك 96-87.

وأطلقت جماهير اورلاندو صافرات الاستهجان بمواجهة لاعب الارتكاز المخضرم دوايت هاورد الذي حمل الوان الفريق بين 2004 و2012 عندما كان الخيار الاول في الـ”درافت” دون ان ينجح بقيادته الى اللقب، علما بانه شارك 18 دقيقة وسجل نقطتين فقط لليكرز.

وحقق النجم ليبرون جيمس سادس “تريبل دابل” هذا الموسم، بتسجيله لليكرز 25 نقطة و10 تمريرات حاسمة و11 متابعة، ليحرز الفريق الاصفر فوزه الخامس عشر في 16 مباراة والثاني عشر تواليا خارج أرضه. وشهدت المباراة طرد جاريد دادلي لاعب ليكرز وويس ايووندو لاعب ماجيك لاشتباكهما بعد خطأ من جوناثان ايزاك على هاورد.

Kawhi Leonard's championship ring has a special message. pic.twitter.com/Wzu04uo9Ig — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) December 12, 2019

وبهذه السلسلة خارج ارضه، عادل ليكرز ثاني افضل سلسلة له ممتدة منذ موسم 1972-1973، علما بأن رقمه القياسي يبلغ 16 فوزا متتاليا خارج ملعبه في موسم 1971-1972.

وسجل جيمس هاردن 20 من نقاطه الـ55 في الربع الاخير، خلال فوز فريقه هيوستن روكتس على أرض كليفلاند كافالييرز 116-110.

وأضاف الموزع راسل وستبروك 23 نقطة في مباراة كاد يحقق فيها كليفلاند مفاجأة برغم خسارته 14 من أصل آخر 15 مباراة.

وحقق هاردن معدل 20 من 34 محاولة وزرع 10 ثلاثيات من 18 محاولة، ليساهم في فرملة عودة كليفلاند الذي سجل 24 نقطة دون رد في الربعين الثالث والاخير.

علق مدرب روكتس مايك دانتوني على اداء هاردن “لا يُصدَّق. لو حقق هذا الانجاز للمرة الاولى، كنت سأقول +واو، انظروا اليه+ لكنه يكرر هذا المستوى منذ سنوات”.

ولدى الخاسر، سجل البديل الشاب كيفن بورتر 24 نقطة، بينها 6 ثلاثيات، وهو أعلى رصيد في مسيرته وأضاف كولن سيكستون 18.

ومن دون نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو المصاب والغائب عن اول مباراة له هذا الموسم، حقق ميلووكي باكس الذي يتساوى مع ليكرز في صدارة الدوري، فوزه السادس عشر على التوالي على نيواورليانز بيليكانز 127-112.

وناب عنه اريك بليدسو صاحب 29 نقطة وكريس ميدلتون (24)، فيما سجل لبيليكانز الذي مني بخسارة عاشرة تواليا جاي جاي ريديك 31 نقطة. (أ ف ب)