لينارد يكتب تاريخ تورونتو بنهائي على حساب ميلووكي

لوس انجليس- كتب النجم كاوهي لينارد فصلا تاريخيا في سيرة فريقه تورونتو رابتورز الذي تأسس في العام 1995، بقيادته إلى نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة الأولى، وذلك على حسابه ميلووكي باكس صاحب أفضل سجل في الموسم المنتظم.

وتمكن رابتورز بفضل النقاط الـ27 التي سجلها لينارد أول من أمس، من التغلب على ميلووكي 100-94، وحسم السلسلة النهائية للمنطقة الشرقية لصالحه 4-2، والتأهل إلى نهائي الدوري الذي ينطلق الخميس، لملاقاة “الخبير” غولدن ستيت ووريورز بطل الموسمين الماضيين.

وفي مباراة سادسة ضمن سلسلة من سبع مباريات ممكنة، أقيمت أمام نحو 20 ألف متفرج ملأوا مدرجات قاعة “سكوشيا بنك” في تورونتو، وآلاف غيرهم احتشدوا أمام شاشة عملاقة في حديقة “جوراسيك بارك”، منح لينارد الذي يخوض موسمه الأول مع الفريق، المدينة الكندية فرحة كبيرة بتحقيق نوع من مفاجأة بإقصاء فريق مرشحا كبيرا لبلوغ النهائي.

وكرر تورونتو في مباراة أول من أمس، سيناريو مشابها للمباراة الخامسة على أرض ميلووكي، اذ تقدم الأخير في العديد من مراحلها، قبل أن تحسم النتيجة في نهاية المطاف لصالح رابتورز الذي كان لينارد أفضل مسجل له مع 27 نقطة، وأضاف 17 متابعة هي الأعلى في مسيرته التي شهدت انتقاله من سان أنتونيو سبيرز إلى تورونتو العام الماضي.

وقال لينارد بعد الفوز والتتويج بطلا للمنطقة الشرقية “تعاملت مع المباراة بكل استحواذ على الكرة على حدة.. واصلنا القتال طوال المباراة”.

وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، انضم إلى صفوف رابتورز في صفقة تبادل صيف 2018 بعد موسم مخيب مع سان أنتونيو سبيرز.

وأثار الفوز فرحة هائلة لمشجعي تورونتو الذين كانوا يقفزون فرحا في الملعب وخارجه، على وقع الهتافات والمفرقعات. ونشر لاعب الفريق فريد فانفليت لقطات عبر حسابه على “انستاغرام” أثناء محاولته الخروج بالسيارة من الملعب، وعشرات المشجعين يطوقونها من مختلف الجهات وهم يرفعون أيديهم في الهواء ويصرخون احتفالا، بينما سعى عنصر من الشرطة إلى إبعادهم بهدوء لإفساح المجال للسيارة بالتقدم.

كما غرد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عبر حسابه على “تويتر”، “لقد صُنِع التاريخ! رابتورز، حان وقت إحضار هذه البطولة إلى كندا”.

وسيحظى تورونتو في النهائي بأفضلية اللعب على أرضه؛ اذ يستضيف المباراتين الأوليين ضد غولدن ستيت بطل الدوري ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة، والذي يخوض النهائي للمرة الخامسة تواليا.

وكان ورريورز تأهل إلى النهائي بعد اكتساحه بورتلاند تريل بليزرز 4-0 في نهائي المنطقة الغربية.

وعلق لينارد المتوج بطلا في 2014 مع سان أنتونيو، على المواجهة المرتقبة في النهائي بالقول “هم الأبطال. علينا أن ندخل المباراة بتركيز ذهني والاستمتاع باللحظة”.

وأضاف “التغلب على ميلووكي وخوض النهائي مجددا هو أمر مهم جدا”.

وأول من أمس، بدا ميلووكي قادرا على انتزاع التعادل (3-3) من أرض تورونتو، وجر سلسلة نهائي المنطقة الشرقية الى مباراة سابعة فاصلة يستضيفها على ملعبه، بعدما كان الأفضل في المراحل الأولى للمباراة.

ووسع باكس الفارق تدريجا وأوصله إلى 15 نقطة في الربع الثالث؛ اذ حسم الربع الأول لصالحه 31-18، بينما قلص تورونتو الفارق في الثاني (25-19). وبدأ تورونتو بالإمساك بزمام المبادرة في أواخر الربع الثالث الذي أنهاه لصالحه 28-26، قبل أن يفوز بالأخير 29-18.

ودارت في المباراة (والسلسلة) معركة فردية من نوع آخر بين النجمين لينارد، واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لاعب ميلووكي، خرج فيها الأول منتصرا بمجموع السلسلة، وأيضا في المواجهات الخاصة بينهما على أرض الملعب، ومنها في مباراة أول من أمس عندما سجل لاعب تورونتو سلة ساحقة “دانك” على رغم محاولة العملاق اليوناني (2,11 م) منعه.

وإضافة الى لينارد الذي كان أفضل مسجل لفريقه وفي المباراة، أضاف زميله الكاميروني باسكال سياكام 18 نقطة وأربع متابعات، وكايل لاوري 17 نقطة وخمس متابعات وثماني تمريرات حاسمة.

وقال لاوري بعد الفوز “أنا هنا منذ سبعة أعوام، وهذا يعني الكثير.. هذه المجموعة مميزة جدا”.

وفي المقابل، كانت الخيبة واضحة في صفوف ميلووكي لاسيما لاعبه اليوناني، بعدما كان الفريق من أبرز المرشحين لبلوغ نهائي الدوري للمرة الأولى منذ الموسم 1973-1974، بحثا عن لقب ثانٍ بعد 1971.

أما أنتيتوكونمبو الذي أنهى المباراة مع 21 نقطة و11 متابعة، فكان من المرشحين للذهاب بعيدا على المستوى الفردي ونيل جائزة أفضل لاعب. وقال اللاعب اليوناني “خطة المباراة كانت فرض دفاع مزدوج علي وعدم السماح لي ببلوغ إيقاعي (المعتاد)”، متابعا “لم نتمكن من متابعة الكرات والحصول على نقاط سهلة في الهجمات المرتدة، ولهذا خسرنا التقدم”.

وقام أنتيتوكونمبو (24 عاما) الذي بدأ مسيرته مع باكس العام 2013، بمغادرة قاعة المؤتمر الصحفي عندما طرحت صحفية سؤالا عما اذا كان من الواجب التمتع بخبرة كافية للتفوق في هذه المرحلة من الموسم.-(أ ف ب)