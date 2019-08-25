“لينا” تبرم اتفاقية شراكة مع شركة “غاز أوال” البحرينية

عمان- أعلنت شركة “لينا” عن تدشين حضورها في منطقة الخليج العربي من خلال إبرام اتفاقية شراكة مع شركة “غاز أوال”، وهي إحدى الشركات الرائدة في البحرين والخليج في مجال توزيع الغاز.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير وتعزيز عملية الطلب على الغاز المسال ليصبح بأسلوب عصري ومتطور باستخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال تطبيق أسلوب عمل شركة “لينا” الذي تسخر من خلاله الشركة التكنولوجيا لتمكين المستهلكين من الحصول على الغاز بطريقة تواكب تطورات العصر وتتيح المجال لإحداث المزيد من التطوير في القطاع الذي يتنامى بصورة يومية. ويأتي إبرام هذه الشراكة انطلاقا من إيمان الطرفين بأهمية تحسين الخدمات المقدمة في مجال الحصول على الغاز؛ حيث تشكل هذه الشراكة عاملا حاسما في توحيد الجهود في هذا المجال.

وتعد هذه الاتفاقية باكورة لتعاون استراتيجي بين الطرفين سيعقبه خطوات مماثلة في منطقة الخليج من خلال إبرام شراكات مميزة.

ووقع الاتفاقية عن شركة “لينا” مولاي عبدالله أبو البصل مؤسس الشركة، وعن شركة “غاز أوال” المدير التنفيذي السيد أحمد سلمان الجاسم؛ حيث سيقوم الطرفان بموجب هذه الاتفاقية بتطوير مفهوم الطلب على الغاز في منطقة الخليج العربي.

وأعرب مولاي عبدالله أبو البصل عن سعادته وفخره بإطلاق أعمال شركة “لينا” في منطقة الخليج، قائلا: “إن دخول السوق الخليجي من بوابة البحرين خطوة كبيرة ومهمة للغاية على طريق تعزيز الحضور الإقليمي لشركة لينا”.

وأضاف أبو البصل “أن هذه الخطوة تتسق مع رؤية شركة لينا في تشكيل شراكات استراتيجية مستدامة مع المؤسسات والشركات التي تمتلك الهدف نفسه بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمستهلكين داخل الأردن وخارجه”. ومن جهته، قال المدير التنفيذي السيد أحمد سلمان الجاسم لشركة “غاز أوال”: “إن التعاون مع شركة أردنية رائدة في مجال استخدام التكنولوجيا لخدمة واحد من أهم القطاعات من شأنه تحقيق فائدة متبادلة للطرفين والمستهلكين على حد سواء”. ومن الجدير بالذكر أن شركة “لينا” تقدم 3 خدمات مختلفة تشمل إسطوانات الغاز والديزل والغاز السائل، فضلا عن 3 أنواع مختلفة من التوصيل وتشمل العادية والسريعة والليلية، بالإضافة إلى إتاحة الدفع من خلال البطاقة الائتمانية لأول مرة في الأردن.