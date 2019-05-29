عمان- الغد- أدت اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، لينا عناب بمناسبة تعيينها سفيرة للمملكة لدى اليابان.

وحضر مراسم أداء اليمين، التي جرت في قصر الحسينية، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.

إلى ذلك كتبت الوزير على “تويتر”: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أمثل جلالته وأخدم المملكةالأردنية الهاشمية بكل أمانة وشرف”..تشرفت اليوم بأداء القسم أمام جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله لرئاسة بعثة الأردن في اليابان وتعييني سفيراً فوق العادة ومفوضاً للملكة الأردنية الهاشمية لدى اليابان”.