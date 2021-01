لينغارد إلى وست هام على سبيل الإعارة – فيديو

لندن – تعاقد نادي وست هام الإنكليزي مع مهاجم مانشستر يونايتد جيسي لينغارد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

لم ينجح لينغارد بفرض نفسه في تشكيلة المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير ولم يخض أي مباراة على ملعب أولد ترافورد هذا الموسم.

🆕 Exclusive first interview with @JesseLingard

Our new No.1️⃣1️⃣ on joining West Ham United… #WelcomeJesse

— West Ham United (@WestHam) January 29, 2021