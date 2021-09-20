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لين الصعيدي بين الماضي والحاضر.. وصور تصدم جمهورها

منذ 31 دقيقة
لين الصعيدي وهي طفلة
لين الصعيدي وهي طفلة

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عمان– تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للفتاة لين الصعيدي، التي كانت نجمة في قناة طيور الجنة.

وتفاجئ كل من شاهد صورة لين المتداولة؛ إذ ظهرت أنها كبرت سريعاً وأصبحت شابة، الأمر الذي دفع الكثر من رواد مواقع التواصل بالتعليق على صورتها.

نشرت الشابة لين صورة لها، وكانت ترتدي فيها فستان طويل بنفسجي اللون، مع شعر منسدل، في أحد الحفلات برفقة والدها عمر الصعيدي.

ويَعرف جمهور لين منذ مشاركتها وهي صغيرة في قناة طيور الجنة، حيث بدأت الغناء بالقناة مع والدها المنشد الأردني عمر الصعيدي.

لين من مواليد عام 2005 وهي ابنة عمر الصعيدي وبدأت مشوارها في عالم الشهرة من خلال مشاركتها مع عائلة المقداد في غناء عدد من الأناشيد المخصصة للأطفال والتي عرضت على قناة طيور الجنة.

ورصدت الغد مقتطفات من بعض التعليقات على صورة لين المتداولة، “هاي لين ما غيرها؟”، “مصدووم!!” ، “ماشاء الله صارت كبرانة!!”.

معظم التعليقات كانت فحواها الصدمة والاستغراب من مرور الوقت سريعاً على لين التي كانت طفلةً فيما مضى.

كتبت أحد المغردات على صفحتها الشخصية،” تعالوا انصدموا معي هاي لين ؟”.

وقالت “جوليا” معبرة عن صدمتها من تغير شكل لين الصعيدي، “ماشاء الله صارت أكبر مني .. أنا متأكدة انه كنت أكبر”.

وانتشرت صورة للين الصعيدي وهي طفلة وبجانبها صورتها المتداولة، وعلق عليها الكثيرين “تعالوا انصدموا معي .. “.

وبفيديو نشره أحد المغردين على موقع التدوينات تويتر، وعلق عليه “ماشاء الله طالعة قمر نازل من السما” .

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