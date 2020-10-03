ليوناردو يرد على توخل الغاضب

باريس – كشفت تصريحات البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جرمان الفرنسي عقب فوز الاخير بنتيجة 6-1 في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، عن المشاكل بينه وبين المدرب الالماني توماس توخل غير الراضي عن عمل النادي في سوق الانتقالات.

بعد المباراة التي شهدت على تسجيل النجم البرازيلي نيمار هدفين في حين اضاف النجم الآخر كيليان مبابي هدفا، والتي أظهرت أن نجوم الفريق قادرون على قيادته، تحدث ليوناردو مع الصحافيين في ملعب “بارك دي برنس” وردّ بحدة على انتقادات توخل.

وقال ليوناردو إنه لا هو شخصيا ولا النادي أعجبتهما تصريحات توخل التي أشار فيها الى ان الفريق بات اضعف بعد عدم تعويض غياب اللاعبين الذين رحلوا عن صفوفه.

وقال ليوناردو (51 عاما) “لم يعجبنا ذلك على الإطلاق. إذا لم يكن شخص ما سعيدا، وإذا قرر البقاء، فعليه احترام السياسة الرياضية أو القواعد الداخلية”.

هذا التطور من شأنه أن يوتّر الأجواء داخل اروقة وصيف بطل أوروبا قبل ثلاثة أيام من إغلاق سوق الانتقالات مساء الاثنين.

وتابع ليوناردو “علينا أن نتفهّم الفترة التي نعيشها جميعا، هناك مواقف خطيرة للغاية. لم نفهم هذا الوضع، لم يعجبنا ذلك. الآن، سنتطرق للامر داخليا”.

واشتكى توخل الخميس من عمل النادي في سوق الانتقالات معتبرا انه لم يكن كافيا قبيل موسم يعد بأن يكون صعبا ومزدحما. ورد ليوناردو أن المشاكل التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا المستجد تجاوزت ما يحصل داخل المستطيل الاخضر.

وقال البرازيلي “لقد خسر الجميع الملايين، من الغريب الحديث عن ذلك. لا أحد يشتري، باستثناء في انكلترا، التي هي عالم منفصل”، مضيفا أن الأزمة الصحية كلفت باريس سان جرمان ما يقارب من 100 مليون يورو.

كانت هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها ليوناردو علنا المدرب منذ ان تولى مهامه كمدير رياضي في تموز/يوليو 2019.

حقق نادي العاصمة الفرنسية كل الالقاب المحلية الموسم الفائت قبل ان يسقط بهدف نظيف في نهائي دوري الابطال امام بايرن ميونيخ الالماني في آب/أغسطس الفائت في العاصمة البرتغالية لشبونة.

ولكن منذ نهاية الموسم، شهد النادي على رحيل قائده البرازيلي المدافع تياغو سيلفا، أفضل هداف في تاريخه الاوروغوياني ادينسون كافاني، الظهير الايمن البلجيكي توما مونييه، المهاجم الكاميروني اريك ماكسيم شوبو-موتينغ والمدافع تانغي كوساي.

وباستثناء تحويل اعارة الارجنتيني ماورو ايكاردي من انتر الايطالي الى صفقة دائمة، فإن الوافدين الجديدين الوحيدين هما الظهير الايمن الايطالي ألساندرو فلورنزي على سبيل الاعارة من روما والحارس رقم 3 ألكساندر ليتولييه.

وكان سبق لتوخل أن أعرب عن رغبته في التعاقد مع لاعبين بالقول “إذا بقينا على هذا النحو لا يمكننا التحدث عن نفس الاهداف”.

وتابع “ربما يمكننا المنافسة ولكن لا يمكننا أن نطلب نفس الأشياء من مثل هذا الفريق المنقوص عندما يتعين علينا مواجهة فرق مثل مانشستر سيتي وليفربول وأتلتيكو مدريد، التي عملت بقوة في سوق الانتقالات”.

وأردف الالماني (47 عاما) “في موسم مثل هذا، حيث سيلعب اللاعبون العديد من المباريات الدولية، ومع فيروس كورونا ومن دون فترة تحضيرية للموسم، ونظرا للجدول الذي لدينا، أنا قلق من أننا سندفع الثمن في تشرين الاول/اكتوبر، تشرين الثاني/نوفمبر، كانون الاول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير”.

ورد ليوناردو على ذلك “لم يروق لي ايضا قوله إن هذا الفريق ضعيف، نحن نتحدث عن فريق كبير”.

ويعد هذا الخلاف العلني بثلاثة أيام متوترة قبل إغلاق سوق الانتقالات مساء الاثنين. -(أ ف ب)