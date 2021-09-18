ليوناردو ينفي ما ذكرته “ليكيب” عن راتب ميسي في سان جرمان

باريس – نفى المدير الرياضي لباريس سان جرمان الفرنسي، البرازيلي ليوناردو، ما نشرته صحيفة “ليكيب” المحلية الرياضية عن الراتب الذي سيتقاضاه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي العاصمة.

La star argentine Lionel Messi perçoit 30 M€ net par saison dont un million en cryptomonnaie. S'il honore son contrat au PSG jusqu'en 2024, il empochera au minimum 110 M€ grâce à une prime de fidélité https://t.co/mOhjO4C3I4 pic.twitter.com/f6ZRZZdCvf — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 18, 2021

وأفادت صحيفة “ليكيب” عشية لقاء ليون في الدوري المحلي والظهور الأول لميسي على ملعب “بارك دي برينس” منذ وصوله الى سان جرمان في صفقة انتقال حر بعد الانفصال عن برشلونة الإسباني، بأن أفضل لاعب في العالم ست مرات سيتقاضى 110 ملايين يورو على مدى ثلاثة أعوام.

لكن ليوناردو اعتبر أن ما ذكرته الصحيفة “بعيدٌ جداً عن الواقع”، مضيفاً “لم يعجبنا الأمر. هذا بعيدُ جداً عن الواقع، إن كان من ناحية المدة الزمنية أو الأرقام”.

وتابع “هناك بنود سرية، لكن يمكنني القول بأنها ليست الحقيقة. مدة العقد لعامين” وليست لثلاثة وبدون أي شروط إن كان لناحية اللاعب أو النادي بحسب ما شدد البرازيلي.

ورأى أن ما نشرته “ليكيب” يشكل “قلة احترام. لا أفهم التوقيت، لكنها مشكلتكم (متوجهاً الى الصحفيين).”. -(أ ف ب)