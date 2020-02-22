ليونيل ميسي يعيد برشلونة للصدارة بـ”سوبر هاتريك”

برشلونة- أعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برشلونة إلى الصدارة مؤقتا، بتسجيله “سوبر هاتريك” في الفوز الكبير على ضيفه إيبار 5-0، بعد صيام دام 398 دقيقة في الليغا، السبت، على ملعب “كامب نو”، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ميسي أهدافه في الدقائق 14 و37 و40 و87 معززا صدارته لائحة الهدافين برصيد 18 هدفا، فيما سجل البرازيلي أرثر (89) الهدف الخامس.

وصام ميسي عن التهديف منذ هدف الفوز على غرناطة (1-صفر) في الدقيقة 76 في المباراة الأولى للمدرب الجديد كيكي سيتيين مع النادي الكاتالوني، خلفا لإرنستو فالفيردي في المرحلة العشرين في 19 يناير الماضي.

الفوز هو الرابع تواليا لبرشلونة الذي استعاد الصدارة مؤقتا برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين أمام غريمه ريال مدريد الذي يحل ضيفا على ليفانتي لاحقا.

وجاء فوز برشلونة في توقيت مناسب كون ميسي ورفاقه مطالبون بمواجهة مضيفهم نابولي الإيطالي، الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا، قبل أن يحطوا الرحال بملعب سانتياغو برنابيو الأحد المقبل لخوض الكلاسيكو أمام النادي الملكي.

ورد برشلونة على نابولي الذي عاد بفوز غال من بريشيا 2-1 الجمعة، في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وتخلص سلتا فيغو من المركز الثامن عشر بفوزه الثمين على ضيفه ليغانيس صاحب المركز الأخير بهدف وحيد سجله اياغو اسباس (62).

وصعد سلتا فيغو الذي فرمل ريال مدريد في المرحلة الماضية بإرغامه على التعادل 2-2 في مدريد، إلى المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين أمام ريال مايوركا المتعادل مع مضيفه ريال بيتيس 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وتجمد رصيد ليغانيس عند 19 نقطة بفارق الأهداف أمام إسبانيول الذي يحل ضيفا على بلد الوليد الأحد في ختام المرحلة.

ويلعب لاحقا ريال سوسييداد مع فالنسيا، والأحد أيضا اوساسونا مع غرناطة، وألافيس مع أتلتيك بلباو، وخيتافي مع إشبيلية، وأتلتيكو مدريد مع فياريال.-سكاي نيوز