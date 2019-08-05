مدريد – تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة في العضلة النعلية من الدرجة الأولى، ليتغيب عن السفر مع بعثة فريقه برشلونة إلى الولايات المتحدة.

وجاءت إصابة “البرغوث” خلال أول أيام تدريباته مع الفريق الكاتالوني استعدادا لموسم 2019-2020.

وقرر الاسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني للبرسا، الإبقاء على ميسي في برشلونة لإجراء عمليات التأهيل، حيث ستحتاج الإصابة إلى فترة تتراوح بين أسبوع إلى اثنين للتعافي.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨

Lesión de Leo Messi

Más detalles: https://t.co/wXwUq7veaj pic.twitter.com/3dLSwkkYOD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2019

وسيسافر برشلونة إلى “ميامي” لخوض مباراتين وديتين أمام نابولي الإيطالي.

وقد يغيب ميسي، هداف الليغا ودوري الأبطال الموسم الماضي، بهذا الشكل عن أولى مباريات برشلونة الرسمية في الليغا أمام أتلتيك بيلباو في ملعب (سان ماميس) يوم 16 آب (أغسطس) الحالي. (إفي)