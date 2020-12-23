ليونيل ميسي يواصل صناعة التاريخ ويحطم رقم بيليه

مدريد – واصل النجم الأرجنتيني وقائد برشلونة ليونيل ميسي هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية بعد الهدف الذي سجله في شباك بلد الوليد خلال مباراة الفريقين الثلاثاء على ملعب (خوسيه ثوريا) ضمن الجولة الـ15 لليجا.

وأضاف “ليو” الهدف الثالث لفريقه في شباك بلد الوليد في الدقيقة 66 بعد سلسلة تمريرات متتالية أنهاها بيدرو جونزاليس “بيدري” بتمريرة بكعب القدم لميسي الذي توغل داخل منطقة جزاء أصحاب الضيافة، ثم سدد كرة قوية داخل الشباك.

وحطم ميسي بهذا الهدف رقم الأسطورة البرازيلي بيليه كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف لفريق واحد بـ644 هدفا.

وكان صاحب الكرة الذهبية 6 مرات قد عادل رقم “الجوهرة السوداء” وأسطورة سانتوس البرازيلي، بهدفه في شباك فالنسيا السبت الماضي في اللقاء الذي انتهى بتعادلهما بهدفين.

ونجح “البرغوث” في تسجيل أهدافه الـ644 خلال 749 مباراة خاضها مع برشلونة منذ أول ظهور له بقميص الفريق في 2004. (إفي)