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ميسي يواصل غيابه عن التدريبات الجماعية لبرشلونة وسواريز يعود

منذ ساعتين

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برشلونة – عاد المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي تعرض لإصابة عضلية قبل نحو شهر، ليشارك في جزء من المران الجماعي لفريقه برشلونة، بينما يواصل نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، العمل منفردا بعيدا عن زملائه وقد يغيب عن موقعة فالنسيا بالليغا يوم السبت المقبل.

وأصيب ميسي في العضلة النعلية خلال أول مران له في فترة الإعداد مع البرسا يوم 5 آب (أغسطس) الماضي، ولم يشارك في اي مباراة مع الفريق منذ ذلك الوقت.

وقد يحصل سواريز على الإذن الطبي بالعودة للمشاركة في مواجهة فالنسيا، بعد إصابته في أول مباراة للفريق الكتالوني بالليغا أمام أتلتيك بيلباو في ملعب (سان ماميس) يوم 16 من الشهر الماضي.

وانضم لمران اليوم كل من الحارس الألماني تير شتيغن ولاعبي الوسط فرينكي دي يونج وكارليس ألينيا.

وينتظر أن يعود الفريق بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي للتدرب يومي الخميس والجمعة، للإعداد لمواجهة “الخفافيش” على ملعب “كامب نو” يوم السبت المقبل. (إفي)

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