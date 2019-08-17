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ليون يتصدر “الليغ1” مؤقتاً بسداسية في شباك انجيه

منذ 14 دقيقة

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ليون – تصدر ليون مؤقتا ترتيب فرق الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه الكبير على ضيفه أنجيه 6-0 في افتتاح مباريات المرحلة الثانية، الجمعة.

وافتتح ليون، ثالث الدوري في الموسم المنقضي، التسجيل بعد مرور 11 دقيقة من صافرة البداية بفضل الجزائري الأصل حسام عوار الذي سدد كرة من 20 مترا، قبل أن يضيف موسى ديمبيلي هدفين في الدقيقتين (36 و65) والهولندي ممفيس ديباي بالدقيقتين (42 و49)، في ما اختتم البديل الشاب البرازيلي جان لوكاس المهرجان التهديفي لفريقه بحلول الدقيقة 72.

وهو الفوز الثاني لليون بعد تغلبه على موناكو بثلاثية نظيفة في المرحلة الافتتاحية، ليرفع رصيده الى 6 نقاط في الصدارة، كما حافظ على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي، في المقابل تعرض أنجيه لخسارته الاولى، بعد فوزه المفاجىء على بوردو 3-1 في المرحلة الاولى. (أ ف ب)

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