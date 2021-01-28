ليون يتطلع لاستعادة الصدارة مؤقتا

باريس- يسعى ليون إلى استعادة الصدارة مؤقتاً عندما يستضيف بوردو اليوم في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

ويحتل ليون المركز الثالث برصيد 43 نقطة بفارق نقطتين خلف المتصدرين باريس سان جرمان وليل واللذين كان يتقدم عليهما قبل مرحلتين قبل أن يتنازل لهما عن الريادة بتعادل مع رين وخسارة أمام متز.

ويدخل ليون مباراة اليوم بعدما عاد إلى سكة الانتصارات بفوز ساحق على جاره وغريمه التقليدي سانت إتيان بخماسية نظيفة.

ويستعيد ليون خدمات لاعب وسطه البرازيلي لوكاس باكيتا القادم من ميلان الايطالي، وذلك بعد غيابه عن المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف، والأمر ذاته بالنسبة إلى المهاجم العاجي ماكسويل كورنيه الذي تعافى من تمزق عضلي، فيما يحوم الشك حول مشاركة الجزائري الأصل حسام عوار بسبب إصابة عضلية وستتقرر مشاركته من عدمها عقب الحصة التدريبية أمس. وأعرب مدرب ليون رودي غارسيا عن ارتياحه بعودة باكيتا وكورنيه، وقال “سننهي البطولة بشكل جيد جدا في حال قدم اللاعبون أفضل ما لديهم وكانوا جاهزين لخوض جميع المباريات”.

وشدد غارسيا على دور اللاعبين الاحتياطيين، موضحاً أن “الموسم طويل جداً ولن نكون بصفوف مكتملة في جميع المباريات، وبالتالي فالبدلاء سيكون لهم دور كبير في سد الفراغ وتعويض الغائبين. إنهم جزء من الفريق والمجموعة وبالتالي يجب أن يكونوا دائماً على أتم الاستعداد لمساعدة الفريق”.

لكن مهمة ليون لن تكون سهلة أمام بوردو السابع والذي استعاد توازنه في الآونة الأخيرة وحقق ثلاثة انتصارات متتالية وصعد الى المركز السابع بفارق الأهداف خلف مرسيليا السادس.

ويخوض كل من باريس سان جرمان وليل اختباراً سهلا بعد غد عندما يحل الأول ضيفا على لوريان التاسع عشر قبل الأخير، ويستضيف الثاني ديجون الثامن عشر.

وحقق الفريقان الفوز في مبارياتهما الثلاث الأخيرة، وهما مرشحان بقوة لمواصلة انتصاراتهما وتشبثهما بالريادة، خصوصاً باريس سان جرمان الذي سيلعب مباراتين سهلتين الأحد والأربعاء ضد نيم صاحب المركز قبل الأخير، قبل أن يحل ضيفاً على مرسيليا في كلاسيكو ساخن في الثامن من شباط (فبراير) المقبل.

ويأمل المدرب الجديد للنادي الباريسي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في مواصلة نتائجه الجيدة، خصوصاً بعد الأداء الرائع أمام مونبلييه في المرحلة الماضية والفوز برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها ثلاثيه الهجومي الضارب مواطنه ماورو ايكاردي وكيليان مبابي (هدفان) والبرازيلي نيمار.

وقال بوكيتينو الذي عاد الى قيادة فريقه أمام مونبلييه بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “أشعر بحالة جيدة وأنا سعيد بعودتي وبأداء فريقي. التوازن الدفاعي والهجومي مهم جدا بالنسبة للفريق. لكن مع التوفر على العديد من المواهب، أحيانا يمكن أن نفقد التوازن الدفاعي”.

ومن جهته، يخوض ليل مباراته أمام ديجون منتشيا بفوزه الثمين على مضيفه رين 1-0 الأحد الماضي.

ويطمح ليل الى استغلال المعنويات المهزوزة لدى ضيوفه الذين تلقوا أول من أمس الخسارة العاشرة هذا الموسم بسقوطهم أمام لوريان 2-3 في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين. وتنتظر مرسيليا مهمة صعبة أمام ضيفه رين غدا بملعب فيلودورم.

ويمر الفريق الجنوبي ومدربه البرتغالي اندريه-فياش بواش بفترة سيئة في الوقت الحالي؛ حيث مني السبت الماضي بخسارته الثالثة على التوالي في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز في الدوري عندما سقط أمام مضيفه موناكو 1-3.

كما كانت الخسارة الرابعة على التوالي لمرسيليا في مختلف المسابقات بعدما كان سقط أمام باريس سان جرمان 1-2 في الكأس السوبر المحلية في 13 كانون الثاني (يناير) الحالي. وحقق مرسيليا فوزاً واحداً في مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري.

ويلعب غدا مونبلييه مع لنس، وبعد غد نيس مع سانت إتيان، وبريست مع متز، وستراسبورغ مع رينس، وانجيه مع نيم، ونانت مع موناكو.-(أ ف ب)