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ليون يتطلع لاستعارة أومتيتي من برشلونة قبل نهاية الميركاتو

منذ 3 ساعات

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باريس – يعمل ليون على استعادة صامويل أومتيتي، الذي يلعب لصالح برشلونة الإسباني، كي ينضم للفريق الفرنسي على سبيل الإعارة قبل نهاية الميركاتو في الخامس من تشرين أول (اكتوبر) القادم، وفقا لما ذكرته صحيفة (ليكيب) الفرنسية.

وتؤكد الصحيفة الرياضية أن إدارة ليون أخذت بعين الاعتبار رغبة المدرب رودي جارسيا في الحصول على خدمات أومتيتي (26 عاما) الذي لديه عقد مع برشلونة حتى عام 2023.

وبحسب الصحيفة، تواصل الفريق الفرنسي مع محيط اللاعب لاستكشاف مدى اهتمامه بارتداء قميص ليون الذي بدأ بصفوفه مسيرته الاحترافية ولعب لصالحه على مدار ستة مواسم قبل انتقاله إلى إسبانيا.

ومع ذلك، تشوب العملية بعض المشكلات، بداية من الحالة البدنية للاعب، الذي يعاني من آلام متكررة في إحدى ركبتيه، بالإضافة إلى الراتب المرتفع الذي يتقاضاه حاليا في النادي الكتالوني.

وكان الاضطرار لتحمل هذا الأجر المرتفع أحد الأسباب التي منعت ليون من التحرك حتى الآن.
ومن ناحية برشلونة، يمكن ربط مصير أومتيتي بإرادة البلاوجرانا في استقدام الهولندي ممفيس ديباي.

وأوضح برشلونة مؤخرا أنه لا يملك المال الكافي للتعاقد مع اللاعب الهولندي، لكن وفقا لـصحيفة (ليكيب)، يمكن أن تتغير الأمور مع الأموال التي حصل عليها من صفقة بيع البرتغالي نيلسون سيميدو إلى وولفرهامتون والتوقف عن دفع راتب الأوروغوياني لويس سواريز الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد. (إفي)

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