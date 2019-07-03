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ليون يخطف “رمّانة” الوسط البرازيلية تياغو منديس

منذ ساعتين

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ديسين-شاربيو (فرنسا) – أعلن نادي ليون الفرنسي ، تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي تياغو منديس من مواطنه ليل في صفقة مقدرة بنحو 25 مليون يورو.

ويُعد تياغو هنريكي منديس ريبيرو (27 عاما) ثاني لاعب برازيلي يضمه ليون في فترة الإنتقالات الصيفية، بعد جان لوكاس من فلامنغو مقابل 8 ملايين يورو في 25 حزيران (يونيو) الماضي.

ويأتي التعاقد مع اللاعبين – بعد قدوم مواطنهما ونجم الفريق السابق جونينيو لشغل منصب المدير الرياضي – إلى البرازيلي الدولي السابق سيلفينيو في منصب المدير الفني خلفا لبرونو جينيزيو.

ونشأ منديس في صفوف غوياس البرازيلي قبل انتقاله الى ساو باولو ثم ليل الفرنسي في العام 2017. (أ ف ب)

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