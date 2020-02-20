ليون يسعى لتصحيح مساره بـ “الليغ1” قبل استضافة يوفنتوس

باريس – يحل ليون ضيفا على متز الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم وتركيزه على تصحيح المسار واستعادة نغمة الانتصارات قبل أسبوعين مصيريين مليئين بالمواجهات الحاسمة يبدأها الأربعاء باستضافة يوفنتوس الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفضلا عن استضافة يوفنتوس، سيستقبل ليون غريمه التقليدي وجاره سانت إتيان في قمة المرحلة السابعة والعشرين في الأول من آذار/مارس المقبل، وبعده باريس سان جرمان متصدر الدوري في الرابع من الشهر ذاته في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس فرنسا، ثم يحل ضيفا على ليل رابع الدوري بعد أربعة أيام.

ولم يذق ليون نغمة الانتصارات في الدوري منذ 26 كانون الثاني/يناير الماضي عندما تغلب على تولوز بثلاثية نظيفة في المرحلة الحادية والعشرين حيث خسر بعدها مرتين وتعادل في مثلهما مفرطا في 10 نقاط كاملة كانت ستخوله المركز الثالث، بدلا من الحادي عشر الذي يحتله حاليا بفارق سبع نقاط عن آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري الابطال الموسم المقبل.

🎙 @RudiGarcia et Karl Toko Ekambi seront en conférence de presse ce jeudi à partir de 13h15, veille du match #FCMOL. 📺 En direct sur @OLTV_officiel ! pic.twitter.com/uB6Bebm0CH — Olympique Lyonnais (@OL) February 20, 2020

ويدرك ليون جيدا أنه حتى في حال الفوز على متز فإن ذلك لن يكون كافيا لحشد أسلحته لمواجهة فريق “السيدة العجوز” بقيادة الهداف التاريخي للمسابقة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك لأن مدربه رودي غارسيا قد يلجأ إلى إراحة بعض العناصر الأساسية بالنظر إلى العدد الكبير من المباريات التي خاضها منذ مطلع العام الحالي (12 في مختلف المسابقات).

واحتج ليون مرارا وتكرارا على جدولة مبارياته المحلية آخرها في 14 الحالي عقب تأهله إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة على حساب ضيفه مرسيليا (1-0).

وقال مدربه غارسيا: “إذا كان بإمكاني قول شيء بخصوص البرمجة فسأقول فقط أننا خلال أشهر تشرين الثاني/نوفمبر، كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير خضنا مباراة كل ثلاثة أيام. وطيلة شهر شباط/فبراير سنخوض مباراة كل ثلاثة أيام والأمر ذاته سيكون خلال شهر آذار/مارس حتى فترة التوقف الدولية”.

وأضاف: “للتذكير فقط بالنسبة لهؤلاء الذين يقومون بإعداد البرامج وأعرف أن المهمة ليست سهلة، الآلة تعاني من أجل المداورة بين جميع العناصر التي تملكها. لا يجب أن نستغرب عندما نجد بعض اللاعبين وخصوصا أبرز العناصر الأساسية في عيادة النادي”.

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ويلعب الجمعة أيضا نيس التاسع برصيد 36 نقطة مع بريست الثالث عشر (33 نقطة) في مباراة يطمح من خلالها رجال المدرب باتريك فييرا الى تحقيق الفوز الثاني تواليا والحادي عشر هذا الموسم لتعزيز حظوظهم في المنافسة على المركز الثالث الأخير المؤهل الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

ويملك نيس 36 نقطة بفارق خمس نقاط خلف رين الثالث في ظل ابتعاد مرسيليا في الوصافة (52 نقطة) وباريس سان جرمان حامل اللقب في العامين الاخيرين في الصدارة (62).

ويسعى مرسيليا الى استغلال عاملي الارض والجمهور لتحقيق فوزه الرابع تواليا عندما يستضيف نانت السبت.

وباتت مسابقة الدوري الهدف الوحيد لمرسيليا هذا الموسم بعد خروجه خالي الوفاض من مسابقتي الكأس وكأس الرابطة المحليتين، وبالتالي فإن تركيزه سينصب على الأقل ضمان مركز مؤهل الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل وذلك للمرة الاولى منذ مشاركته الاخيرة بها موسم 2013-2014، علما بأنه النادي الفرنسي الوحيد المتوج بلقبها موسم 1992-1993.

وسيحاول باريس سان جرمان استعادة التوازن عندما يستضيف بوردو العاشر الأحد، وخيب باريس سان جرمان الآمال السبت الماضي بسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه أميان 4-4 في الدوري ما قلص الفارق بينه وبين مرسيليا الى 10 نقاط، قبل أن يخسر أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 1-2 في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال التي يمني النفس باحراز لقبها منذ شراء ملكيته من شركة قطر للاستثمارات الرياضية عام 2011.

وفشل النادي الباريسي في تخطي دور ثمن النهائي في المواسم الثلاثة الاخيرة.

ويخوض ليل الرابع اختبارا سهلا امام ضيفه تولوز صاحب المركز الاخير في سعيه تعويض خسارته امام مرسيليا في المرحلة الماضية، والامر ذاته بالنسبة الى رين الثالث عندما يستضيف نيم السابع عشر وعينه على العودة لسكة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الثلاث الأخيرة (خسارتان وتعادل واحد). (أ ف ب)