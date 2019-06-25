ليون يضم لاعب الوسط جان لوكاس من فلامنجو البرازيلي

باريس – أعلن نادي اولمبيك ليون المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه ضم لاعب الوسط جان لوكاس من فلامنجو البرازيلي في عقد يمتد لخمس سنوات مقابل ثمانية ملايين يورو (9 ملايين دولار).

وكان أول ظهور للاعب البرازيلي البالغ من العمر 21 عاما في الدوري البرازيلي مع فلامنجو العام الماضي لكنه أعير لسانتوس في بداية الموسم الحالي والذي بدأ في 27 أبريل نيسان الماضي.

وذكر النادي الفرنسي في بيان ”يشعر اولمبيك ليون بسعادة بالغة للإعلان عن اتفاقه مع نادي فلامنجو البرازيلي لضم لاعب الوسط البرازيلي الواعد جان لوكاس دي سوزا اوليفيرا إلى ليون.

”قيمة الصفقة تبلغ ثمانية ملايين يورو إضافة إلى نسبة من أي صفقة انتقال مستقبلية للاعب. وقع جان لوكاس على عقد لمدة خمس سنوات مع أولمبيك ليون“.

وفي وقت سابق هذا الشهر، باع ليون ظهيره الأيسر فيرلان ميندي لريال مدريد مقابل 48 مليون يورو. – (رويترز)