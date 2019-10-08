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ليون يعزل مدربه سيلفينيو لتواضع نتائجه

منذ 4 ساعات

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ليون – أعلن نادي ليون الفرنسي لكرة القدم الاثنين عزل مدربه البرازيلي سيلفينيو على خلفية النتائج السيئة للفريق المشارك في دوري أبطال أوروبا، أدت الى احتلاله المركز 14 في الدوري المحلي.

وجاء في بيان النادي على موقع التواصل تويتر: “قرر نادي ليون الشروع في إجراء يمكن له أن يؤدي الى فسخ عقد العمل مع السيد سيلفيو منديش كامبو جونيور”.

وتابع البيان: “خلال هذا الاجراء، سيشرف السيد جيرال باتيكل (مساعد سيلفينيو)على التدريبات، في إشراف المدير الرياضي جونينيو”.

ويأتي قرار عزل سيلفينيو غداة خسارة ليون في المرحلة التاسعة (0-1) في “الديربي” ضد مضيفه سانت إتيان، علما بأن الاخير حقق فوزه الأول بإشراف مدربه كلود بويل، الذي خلف غيسلان برانتان بعد إقالته الجمعة.

وبعدما بدأ ليون الموسم بقوة محققا الفوز في أول مرحلتين بنتيجة 3-0 خارج أرضه أمام موناكو و6-0 أمام مضيفه أنجيه، مني بـ 4 هزائم و3 تعادلات أدت الى تراجعه الى المركز الـ14 برصيد 9 نقاط من 9 مراحل.

ويحتل بطل فرنسا في سبع مناسبات آخرها عام 2008، المركز الثاني في المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا، بفارق الأهداف خلف زينيت سان بطرسبورغ المتصدر، بعد تعادل مع الفريق الروسي (1-1) في الجولة الأولى وفوز على لايبزيغ الألماني 2-0 في الثانية.

وكان سيلفينيو (45 عاما) قد عين في نادي شرق فرنسا في أواخر أيار (مايو) الماضي خلفًا لبرونو جينيسيو.

(أ ف ب)

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