ليون يواصل هيمنته على دوري الأبطال للسيدات للموسم الخامس تواليا

مدن – واصل فريق أوليمبيك ليون الفرنسي للسيدات كتابة التاريخ بعد أن توج بلقب دوري الأبطال للموسم الخامس على التوالي إثر فوزه الكبير الأحد على فولفسبورج الألماني بنتيجة (1-3) في النهائي الذي جمعهما بمدينة سان سيباستيان الإسبانية بإقليم الباسك.

وكان من المقرر لعب النهائي بالعاصمة النمساوية فيينا في مايو/أيار الماضي، إلا أن الظروف الناتجة عن تفشي جائحة كورونا، تسببت في تأجيله ونقله إلى إسبانيا.

وعلى ملعب (أنويتا)، معقل فريق ريال سوسييداد، أنهى الفريق الفرنسي المهمة “نظريا” في أول 45 دقيقة بهدفين حملا توقيع أوجين لي سومر واليابانية ساكي كوماجاي في الدقيقتين 25 و44 على الترتيب.

سيدات #ليون يتوجن بطلات لـ #دوري_أبطال_أوروبا

للمرة الخامسة تواليا بفوزهن على سيدات #فولفسبورغ 3 – 1 pic.twitter.com/bypKxHr3RD — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) August 30, 2020

ولكن بعد 10 دقائق من صافرة انطلاق الشوط الثاني، ذلل فولفسبورج الفارق بفضل هدف المهاجمة أليكساندرا بوب.

ولكن قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين أجهض ليون آمال الألمان في إمكانية العودة بالهدف الثالث الذي سجلته لاعبة الوسط الآيسلندية سارا بيورك جونارسدوتير.

وبهذا الفوز الكبير، تواصل سيدات الفريق الفرنسي الهيمنة على المشهد في البطولة الأكبر داخل القارة العجوز للموسم الخامس على التوالي، ليرفع الفريق تتويجاته إلى 7 ألقاب، ويحلق ليون في صدارة المتوجين بفارق 3 ألقاب عن فرانكفورت الألماني.

كما واصل ليون تفوقه على فولسفبورج في النهائي للمرة الثالثة في غضون 5 سنوات، بعد أن التقيا من قبل في نسختي 2016 و2018، بالإضافة للقاء اليوم، أما فولفسبورج فلم ينجح في استعادة اللقب عن خزائنه منذ 6 سنوات، ليتوقف رصيده عند لقبين حققهما بشكل متتالي في 2013 و2014. (إفي)