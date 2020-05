ليون يُعلن عن موعد مواجهة فريقه أمام يوفنتوس بالتشامبيونزليغ

مدن – أعلن جون ميشيل أولاس، رئيس نادي أوليمبيك ليون الفرنسي، عن الموعد المقترح لعودة دوري أبطال أوروبا بمواجهة إياب ثمن النهائي بين فريقه ويوفنتوس الإيطالي على ملعب (أليانز ستاديوم).

وكشف رئيس النادي الفرنسي عن نوايا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن البطولات القارية، بعد أن أبدى أسفه لـ”عدم أفضلية” الفرق الفرنسية في البطولتين، بعد إعلان رابطة الدرجة الأولى “الليج آ” إنهاء الموسم بشكل مبكر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال أولاس في حوار مع شبكة (آر تي إل) التليفزيونية: “مباراتنا أمام يوفنتوس ستقام يوم 7 آب (أغسطس) المقبل في تورينو، وبدون جماهير. إذا لم يطرأ أي تغيير، قد يواجه ليون وباريس سان جيرمان صعوبات كبيرة أمام منافسين أكثر جاهزية”.

Juventus v Lyon confirmed for August 7th⁉️

The second leg of the #ChampionsLeague last-16 tie between the two clubs has apparently been locked in, according to Lyon president Jean-Michel Aulas, who fears his club could get "massacred"… 😬#OptusSport #UCL pic.twitter.com/xrIdF2zeL5

— Optus Sport (@OptusSport) May 10, 2020