مأدبا: انتشار باصات الكيا والبسطات عشوائيا

مأدبا – شكا عدد من المواطنين في محافظة مأدبا من انتشار الحافلات الخصوصية والبكبات والبسطات عشوائيا في الشوارع ما تسبب بأزمات مرورية خانقة.

وقال المواطن سالم خليل لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاربعاء: إن الباصات الخصوصي الصغيرة المخالفة لقانون السير والنقل على الطرقات تنتشر بالأصل داخل المدينة وضواحيها دون مراقبة او محاسبة من الجهات المعنية ذات العلاقة، متسببة بكثير من الحوادث المرورية وتعطيل الحركة التجارية وحركة مرور المواطنين.

وأوضح المواطن فهد إسماعيل أن شوارع المدينة تشهد ازدحامات مرورية خانقة خصوصا في شارع المحبة وشارع البترا الممتد من دوار المحبة وصولا إلى اشارات كنيسة الرسل وشارع التعبئة الواصل إلى اشارات المحافظة ودوار البلدية ومجمع البنوك وبعض الشوارع.

وقال رئيس بلدية مأدبا المهندس أحمد الفساطلة إن باصات الركاب الصغيرة “كيا” أصبحت تشكل ظاهرة مقلقة جدا للحياة العامة داخل المدينة، لما تسببه من تجاوزات كبيرة اصبح الجميع يلمس اثرها. وأضاف ان هذه الباصات تعرقل الحركة داخل مدينة مأدبا لضيق الشوارع واحتلالها أجزاء كبيرة من الأرصفة والشوارع، مبينا أنه تم اختيار موقع لإنشاء هنجر سوق شعبي لتنظيم البسطات. وقال رئيس قسم السير في مأدبا النقيب عايد السردي: إننا نقوم بمراقبة المجمعات والشوارع في القصبة باستمرار ونقوم بتحرير المخالفة وايداع المخالف إلى الحكام الاداريين لمن يقوم بالعمل مقابل الأجر.(بترا)