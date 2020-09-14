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مأدبا: تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا

منذ ساعتين
عينات فيروس كورونا- تعبيرية
عينات فيروس كورونا- تعبيرية

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مأدبا- أعلن محافظ مأدبا علي الماضي،اليوم الاثنين، عن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا لسيدة تبلغ من العمر 75 عاما، وشخص 38 عاما، وهما من سكان المدينة ومخالطان لأقاربهم المصابين .
وقال لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، انه تم نقل الاصابتين الى منطقة الحجر في البحر الميت، وتم حجر منازل المصابين وحصر عدد المخالطين.-(بترا)

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