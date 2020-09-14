مأدبا: تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا

مأدبا- أعلن محافظ مأدبا علي الماضي،اليوم الاثنين، عن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا لسيدة تبلغ من العمر 75 عاما، وشخص 38 عاما، وهما من سكان المدينة ومخالطان لأقاربهم المصابين .

وقال لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، انه تم نقل الاصابتين الى منطقة الحجر في البحر الميت، وتم حجر منازل المصابين وحصر عدد المخالطين.-(بترا)