مأساة الطالبة المصرية نيرة أشرف تتكرر من جديد

في تكرار لحادث الطالبة المصرية نيرة أشرف، التي قتلها زميلها في جامعة المنصورة، شمالي مصر، أمام المارة، لجأ شاب في محافظة الشرقية إلى قتل طالبة جامعية في الشارع أمام الناس الثلاثاء 9 أغسطس/آب 2022.

وسائل إعلام مصرية قالت إن الشاب قتل الفتاة أثناء دخولها عمارة سكنية بمنطقة المنتزه بدائرة قسم أول الزقازيق، بمحافظة الشرقية، شمالي مصر، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

نقل جثمان الطالبة إلى المشرحة

رجال الأمن نقلوا جثمان الفتاة إلى مشرحة مستشفى الأحرار وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

حسبما نشر موقع “القاهرة 24” فقد كشفت المعلومات الأولية، بشأن واقعة مقتل فتاة على يد شاب في مدخل عمارة محجوب القريبة من مديرية أمن الشرقية، أن الشاب أنهى حياة المجني عليها، بعدما سدد لها نحو 15 طعنة في أنحاء متفرقة بالجسد.

المعلومات الأولية دلت على أن المجني عليها طالبة في كلية الإعلام بجامعة الشروق، وأنها من مركز أبو حماد، وقُتلت على يد شاب في محافظة الشرقية، وفرضت الأجهزة الأمنية كردوناً أمنياً حول موقع الجريمة، فيما جرى ضبط الشاب المتهم، بعد دقائق من ارتكاب جريمته، وجرى التحفظ عليه في قسم شرطة أول الزقازيق. وكالات