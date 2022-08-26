مأساة ريان تتكرر في المغرب

تكررت مأساة الطفل ريان مجددا في المغرب، حيث لقي طفل، يبلغ من العمر حوالي عامين، مصرعه؛ إثر سقوطه في بئر بجوار منزل أسرته بدوار حفرة جعافرية في إقليم الفقيه بن صالح.

كان الطفل يلعب أمام منزل أسرته، وتوفي بعد سقوطه في بئر يبلغ عمقها حوالي 20 مترا وفيه ماء.

عناصر الوقاية المدنية تمكنت، بدعم من السلطات وأفراد الدرك الملكي والقوات المساعدة، من انتشال جثة الضحية بعد حاولي ساعتين من سقوطه بالبئر.