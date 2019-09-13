مؤتمر “الأيدي الواعدة” الشبابي يفتتح بمشاركة واسعة غدا

عمان – الغد – برعاية سمو الأميرة عالية الطباع، رئيسة جمعية “الأيدي الواعدة” الخيرية، يفتتح يوم غد السبت، المؤتمر الشبابي السنوي الخامس عشر، الذي تنظمه الجمعية بمشاركة عدد كبير من الشباب والشابات الأردنيين والعرب، وهو المؤتمر الذي دأبت الجمعية على إقامته سنويا منذ العام 2003.

وبدأت فعاليات المؤتمر اليوم الجمعة، بوصول وفد الطلاب إلى عمان، حيث تم تنظيم زيارة للوفد إلى جبل نيبو، ومن ثم التوجه الى متحف لستوريا، وتناول طعام الغداء، قبل أن يعود الوفد مساءا إلى المخيم.

ويشارك في المؤتمر لهذا العام، أكثر من 60 طالب وطالبة مع من الأردن وفلسطين ولبنان، وسيتضمن المؤتمر العديد من ورشات العمل في مجال التوعية الإعلامية، والقيادة والتواصل، وقصص النجاح، والتطبيقات العملية والميدانية على مهارات القيادة والتواصل، وبناء القدرات وروح الفريق، مع التركيز على الأعمال التطوعية من زراعة ودهان ونظافة البيئة.

وقال مدير عام جمعية “الأيدي الواعدة” عزمي شاهين، أن الجمعية تقيم مؤتمرها الخامس عشر تحت عنوان “أنا قدوتي”، وكما في المؤتمرات السابقة حيث كانت شعاراتها مرتبطة بالتأثير الإيجابي في الآخرين، والتفكير بالغير واحترام التنوع والإختلاف وأهمية العمل التطوعي في بناء قدراتهم من أجل التغيير المجتمعي المنشود.

برنامج اليوم

ويشمل برنامج المؤتمر لليوم السبت: إستقبال المشاركين وتقسيم الطلاب الى مجموعات، وتعريفهم ببرنامج المخيم وأهدافه وشعاره “أنا قدوتي”، والتعريف بجمعية الأيدي الواعدة وبرامج نشاطاتها، تنفيذ برنامج تمارين عملية “إتصال وتواصل” مع الفريق، مهارات القيادة، بناء القدرات، مفهوم العمل التطوعي، تنظيم ورشة عمل بعنوان “التوعية الإعلامية والإلكترونية للجيل”، بمشاركة الإعلامي لؤي أحمد مدير اذاعة الجامعة الأردنية، تنفيذ برنامج عمل خدمة عامة للمنطقة (دهان أرصفة، دهان أسوار، تنظيف حدائق عامة، زراعة أشجار، تخطيط ملاعب أو عمل تطوعي داخل المخيم)، ورشة عن مهارات التواصل والقيادة من منظور “أنا قدوتي” فادي الداؤود، مستشار التعليم والتدريب المدير التنفيذي لملتقى طلال أبو غزالة المعرفي، ألعاب تحديات (حواجز عسكرية، البحث عن الكنز)، مسير ليلي في الغابة مع مراقبة للنجوم وشرح مبسط عن الفلك، حفلة سمر من اعداد الطلبة، ثم العودة إلى المخيم للمبيت.