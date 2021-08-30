مؤتمر “الإسلام السياسي بعد عقد من الربيع العربي” يختتم جلساته غدا

عمَّان- الغد- يعقد معهد السياسة والمجتمع يوم غد الثلاثاء، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، الجلسة الختامية للمؤتمر الإقليمي “الإسلام السياسي بعد عقد من الربيع العربي” والذي انطلقت أولى جلساته في شهر يونيو/حزيران، بمشاركة نخبة من الباحثين العرب.

وتناقش الجلسة الختامية “الإسلام السياسي وآفاق المستقبل” أسئلة ومناهج وأولويات حقل دراسة الحركات الإسلاميَّة، والتحولات التي طرأت على هذا الحقل، بالإضافة إلى المتغيرات والسياسات الدوليَّة والإقليميَّة ومدى تأثيرها على الحركات الإسلاميَّة، وتجاوب هذه الحركات مع المعطيات الجديدة إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال ورقتين بحثيتين: الأولى بعنوان: «الحركات الإسلامية والمتغيرات الدولية والإقليمية» يقدمها الباحث في العلوم سياسية والعلاقات الدولية بجامعة إسطنبول، الدكتور عمّار فايد، والثانية بعنوان: «مراجعة في اسئلة ومناهج وأولويات حقل دراسة الحركات الإسلامية» يقدمها أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدوليّة المشارك بمعهد الدوحة للدراسات العليا، والباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بواشنطن، الدكتور خليل العناني.

تنتهي الجلسة الختامية كما يشير الباحث في معهد السياسة والمجتمع عبدالله الجبور إلى صدور كتاب حول المؤتمر، يجمع الأوراق البحثية، بالإضافة إلى أهم ما شهدته الجلسات من نقاشات وتعقيبات وخلاصات واستنتاجات تساهم في إغناء المكتبة البحثية لدراسة وتحليل حقل الجماعات والحركات الإسلامية ومستقبلها في المنطقة العربية.

يذكر أنّ الجلسة الختامية للمؤتمر ستكون متاحة للمهتمين والمتابعين عبر البث المباشر لصفحة الفيس بوك الخاصة بمعهد السياسة والمجتمع، يوم الثلاثاء 31 آب/أغسطس، الساعة السادسة مساء بتوقيت الأردن.