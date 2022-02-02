مؤتمر التعدين الأردني يوصي بالتوسع بالتنقيب عن النفط

أوصى مؤتمر التعدين الاردني الدولي التاسع الذي عقدته شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول في نقابة المهندسين تحت رعاية سمو الامير الحسن بن طلال على مدى يومين، بضرورة الاسراع باستثمار الخامات والثروات المعدنية وخاصة النحاس والصخر الزيتي والرمل الزجاجي، وغيرها من المعادن ذات القيمة الاقتصادية.

كما دعت التوصيات الى تحديث الانظمة والقوانين التي تساعد على تسريع اجراءات الاستثمار، وازالة العوائق والعراقيل التي تؤخر استغلال الثروات الطبيعية، في ظل الحاجة الاقتصادية الماسة لها.

وحول استكشاف النفط اوصى المؤتمر بتشجيع التنقيب عن النفط واشراك القطاع الخاص بعمليات الاستكشاف للبترول.

واوصى المؤتمر بتدريب وتشغيل خريجي الهندسة الجيولوجية والمناجم والتعدين في وزارة الاشغال العامة و الاسكان، وتفعيل الدراسات الجيولوجية من خلالها.

وفي موضوع المياه اوصى المؤتمر باستغلال المياه الجوفية وخاصة في الاحواض المشتركة مع الدول المجاورة لتحقيق الامن المائي ، والتوسع ببناء السدود، واستغلال المياه العادمة، للتخفيف من استهلاك المياه.

واكدت التوصيات على مخاطبة الوزارات والمؤسسات العامة لتفعيل ممارسة المهنة لتخصص هندسة المناجم والتعدين.

واكدت التوصيات رفضها للاتفاقيات التطبيعية، وخاصة المتعلقة بالمياه والطاقة، وذلك التزاما بقرارت الهيئة العامة النقابة.

وشكر رئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين عضو مجلس النقابة المهندس سمير الشيخ اللجنة التحضيرية للمؤتمر على جهودها والمحاضرين والخبراء الذين قدموا نحو 22 ورقة وبحث علمي، والجهات الداعمة للمؤتمر.

كما شكر رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور عبدالرحمن قطيشات سمو الامير الحسن بن طلال على رعايته للمؤتمر، كما شكر النقابة والشعبة على جهودها في عقد المؤتمر، وكل من ساهم في انجاحه.