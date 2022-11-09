مؤتمر برشلونة يناقش الاندماج الاجتماعي ودور وسائل الإعلام في مكافحة خطاب الكراهية في أوروبا

تحت عنوان “الاندماج الاجتماعي في المدن: تعزيز الشراكات المتعددة لنشر ثقافة الحوار بين المجتمعات المحلية”، يستضيف مركز الحوار العالمي (كايسيد) بالتعاون مع مرصد بلانكويرنا للإعلام والثقافة والدين والمجلس الأوروبي للقيادات الدينية التابع لمنظمة أديان من أجل السلام في أوروبا (ECRL/RfP Europe) والمعهد العالي للعلوم الدينية في برشلونة (ISCREB) و”شبكة الحوار” المدعومة من كايسيد “المنتدى الأوروبي الرابع للحوار بشأن سياسات اللاجئين والمهاجرين” في كاستلديفيلز ببرشلونة، ويدعم هذا المنتدى أيضًا مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (ODIHR) التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE).

تجمع هذه الفعالية سنويًا الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وصانعي السياسات وممثلي منظمات القيم الدينية والخبراء الأكاديميين من أجل مناقشة القضايا الأشد إلحاحًا المتعلقة بإدماج اللاجئين والمهاجرين في جميع أنحاء أوروبا، وسيحضر الدورة الرابعة للمنتدى ما يزيد على 100 مشارك من أكثر من 30 بلدًا متنوعًا.

ومن الناحية الموضوعية، سيستكشف المشاركون هذا العام دور وسائل الإعلام في مكافحة خطاب الكراهية وكذلك أهمية إقامة شراكات بين الشركاء المتعددين لدعم الاندماج الاجتماعي للمهاجرين في المدن الأوروبية وسوف يبحثون أيضًا في أدوار مختلف الشركاء -من الصحفيين إلى صانعي السياسات والمجتمعات الدينية- وأهمية عملهم معًا بغية بناء مجتمعات أكثر شمولًا للجميع.

وتعليقًا على هذه الفعالية، قال سعادة الأمين العام لكايسيد الدكتور زهير الحارثي: “لا يمكن للحكومات والجهات الفاعلة المتعددة الأطراف أن تعمل وحدها على تعزيز الالتزام بالإدماج الاجتماعي في المدن الأوربية كافَّة. وللتعامل مع هذه المهمة الكبيرة، نحتاج أيضًا إلى توسيع نطاق التعاون مع المجتمعات الدينية وممثلي المجتمع المدني والنشطاء على مستوى القاعدة الشعبية. وانطلاقًا من المنتدى الأوروبي للحوار بشأن سياسات اللاجئين والمهاجرين، فإننا نسعى إلى زيادة المشاركة بين هؤلاء الشركاء جميعًا وإيصال أصواتهم وتبادل وجهات النظر المتنوعة كلها ومناقشة أساليب التعاون بطريقة أكثر فاعلية”.

وقالت ميريام دييز بوش من مرصد بلانكويرنا في تصريح لها: “إن الكم الهائل من الأشخاص الذين يصلون إلى القارة الأوروبية هربًا من براثن الفقر أو الحرب أو العنف أو انعدام الأمن يجعل الاندماج قضية حاسمة. ويعد المنتدى الأوروبي للحوار بشأن سياسات اللاجئين والمهاجرين مجالًا رئيسًا في هذا الصدد، وذلك لأنه يجمع بين جهات فاعلة من شتى الميادين بهدف مشترك هو إدماج المهاجرين. وإن نسخة هذا العام -التي تركز على دور وسائل الإعلام- مناسبة جدًّا، لكون اتصال المهاجرين بمواطني العالم ينطلق أساسًا من هذه الأماكن وتقع على عاتق الصحفيين مسؤولية تقديم هذه المجموعات ووصفها بعيدًا عن أي مسميات أو تصنيفات”.

ومن بين المتحدثين والمحاورين في المنتدى الأوروبي الرابع للحوار بشأن سياسات اللاجئين والمهاجرين هذا العام:

سونيا بيريرا، المفوضة السامية للهجرة في جمهورية البرتغال.

كيشان مانوشا، رئيس قسم التسامح وعدم التمييز في مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ميريام دييز بوش، مديرة مرصد بلانكويرنا للإعلام والثقافة والدين في جامعة رامون لول.

القس الدكتور توماس ويبف، رئيس المجلس الأوروبي للقيادات الدينية التابع لمنظمة أديان من أجل السلام في أوروبا.

المطران إيمانويل أداماكيس، كبير أساقفة مجمع خلقيدونية وعضو مجلس إدارة كايسيد.

ميليتشا بيسيتش، المديرة التنفيذية لمعهد التنوع الإعلامي.

لاكشمي فياس، رئيس المنتدى الهندوسي في أوروبا.

توماس أندرسون، رئيس لجنة الشؤون الجارية لدى مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا.