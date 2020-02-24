مؤتمر دور المبادرات المجتمعية في التنمية المحلية تنطلق أعماله اليوم

عمان- الغد- تنطلق في عمان، اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر”دور المبادرات المجتمعية في التنمية المحلية”، تحت رعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة.

ويناقش المؤتمر، الذي ينظمه مركز الشرق الأوسط لتمكين المبادرات والمنظمة الأوروعريبة لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، بالشراكة مع واحة أيله للتطوير، آلية تحديد معايير واضحة للمبادرات لتكون دليلا استرشاديا للمؤسسات الإعلامية والحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة الى آليات دعم المبادرات وفق معايير دولية سيتم عرضها خلال المؤتمر.

ويشتمل المؤتمر عدة محاور تركز على فعالية المبادرات ورصد التحديات ودور البحث العلمي والقطاع العام والخاص في تنمية المبادرات.

ومن المتوقع الخروج بنتائج معتمدة على المنهج التشاركي مع الجمعيات والمؤسسات لتحديد القضايا ذات الاولوية واقتراح الحلول المبتكرة وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المحلي وتسويق المبادرات من خلال توفير منصة موثوقة لعرض وتنفيذ المبادرات الناشئة وتأسيس شبكات تطوع وطنية ومستدامه.