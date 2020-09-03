مؤتمر صحفي عن تفاصيل فتح المطار قرابة الرابعة

عمان – الغد- يعقد وزير النقل خالد سيف، ورئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، والرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا كلود، ومديرة الأمراض السارية في وزارة الصحة الدكتورة هديل السائح مؤتمرا صحفيا قرابة الساعة الرابعة من بعد عصر اليوم الخميس في مطار الملكة علياء الدولي.

يتناول المؤتمر تفاصيل آلية تسيير الرحلات الجويّة المنتظمة من وإلى المملكة عبرالمطار، اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل وفق البروتوكول الصحي الهادف لضبط العدوى والحد من انتقال فيروس كورونا محليا،بالإضافة إلى تصنيف الدول والوجهات الخضراء، والصفراء والحمراء بحسب الحالة الوبائية فيها