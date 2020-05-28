مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء قرابة السادسة مساء

عمان -الغد – يعقد وزراء الصحة والدولة لشؤون الإعلام والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ورئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، مؤتمرا صحفيا قرابة السادسة من مساء اليوم الخميس.

وسيتناول المؤتمر الصحفي، الذي تعقده الحكومة بشكل أسبوعي في رئاسة الوزراء خلال أزمة كورونا، مستجدات الحالة الوبائية وآخر الإجراءات الحكومية المتعلقة بها، كما سيركز على الإجراءات الوقائية والاحترازية المرتبطة بالمساجد والكنائس.

ويراعي تنظيم المؤتمر الصحفي الدليل الإرشادي لعودة العمل في مؤسسات القطاع العام من حيث المحددات العددية، وسبل الوقاية والتباعد الجسدي.