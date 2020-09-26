مؤتمر صحفي لأغلى سباق خيول في العالم

عمان – الغد – يسر “كأس السعودية” دعوة الزملاء الصحفيين للمشاركة في المؤتمر الصحفي (عن بعد) لصاحب السمو الملكي الامير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس ادارة هيئة الفروسية، رئيس مجلس ادارة نادي سباقات الخيل، وذلك للاعلان عن النسخة الثانية من بطولة كأس السعودية 2021 وهو اغلى سباق للخيول في العالم، وذلك يوم الثلاثاء 12 صفر 1442هجرية، الموافق 29 سبتمبر 2020، في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث ستنقل وقائع المؤتمر الصحفي عبر برنامج (Zoom).

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