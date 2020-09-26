رياضة عربية وعالمية

مؤتمر صحفي لأغلى سباق خيول في العالم

منذ 3 ساعات
سباق خيل

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – يسر “كأس السعودية” دعوة الزملاء الصحفيين للمشاركة في المؤتمر الصحفي (عن بعد) لصاحب السمو الملكي الامير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس ادارة هيئة الفروسية، رئيس مجلس ادارة نادي سباقات الخيل، وذلك للاعلان عن النسخة الثانية من بطولة كأس السعودية 2021 وهو اغلى سباق للخيول في العالم، وذلك يوم الثلاثاء 12 صفر 1442هجرية، الموافق 29 سبتمبر 2020، في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث ستنقل وقائع المؤتمر الصحفي عبر برنامج (Zoom).

وللتسجيل، يرجى الاطلاع على الصورة المرفقة، بكود التسجيل، وبرقم الهاتف المعني الخاص بادارة الاعلاقات العامة والاعلام.

مقالات ذات صلة

كومان: يبدو أنني كنت الشرير في “فيلم سواريز”

منذ 3 ساعات

لجنة الانضباط والاخلاق بـ “الآسيوي” ترد اعتراض الهلال

منذ 3 ساعات

ليون يتطلع لاستعارة أومتيتي من برشلونة قبل نهاية الميركاتو

منذ 3 ساعات

موتو جي بي: روسي سينتقل الى فريق ياماها لموسم 2021

منذ 3 ساعات
انتخابات 2020
45 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock