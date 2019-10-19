عمان– كرم مؤتمر صناع التغيير للتنمية والتطوير العربي التاسع بعنوان “المرأة العربية – قوة التأثير نحو قيادية التغيير” الذي عقد في القاهرة الاسبوع الماضي، المهندسة زينب سليم أبوزيد مستشار أمين عام سلطة وادي الأردن لنوعية المياه والتربة. وحصلت ابو زيد بحسب بيان أصدرته وزارة المياه اليوم، على الوسام الفضي بمسابقة وسام المرأة العربية القيادية والريادية في صناعة التغيير بحضور أكثر من 250 شخصية عربية قيادية وريادية واعلامية على مستوى الدول العربية.

وقالت أبوزيد “انني فخورة بهذا الإنجاز الذي يعود لجميع من صوت لي وساعدني للحصول على الوسام الفضي بمسابقة وسام المراة العربية صانعة التغيير وهي المسابقة الدولية التي ضمت اكثر من الف سيدة من 17 دولة عربية يتنافسن على لقب وسام المراة العربية”. وشكرت أبوزيد الذين وقفوا معها بالتصويت لها على مختلف مراحل المسابقة وخصت بالشكر الخبراء من قطاع المياه والري الذين عززوا ذلك بتوصيات قيمة دعمت حصولها على الوسام الفضي للمجال العلمي على مستوى الوطن العربي والذي كان جهدا مميزا للجميع. واكدت أن الفوز سيكون دافعا قويا نحو المزيد من العطاء والتميز وخدمة مسيرة المرأه الأردنية والتي لديها الكفاءة العالية في التنافس وعلى جميع الأصعدة وصولا لمراكز صنع القرار، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة نحو دعم مسيرة المرأه العربية وليكون انطلاقة في التغيير نحو الأفضل.

(بترا)