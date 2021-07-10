مؤتمر في “آل البيت” حول نشأة الدولة الأردنية



عمان- احتفاء بمناسبة مئوية الدولة الأردنية وبرعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد أبو قديس وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، تم افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي بعنوان “نشأة الدولة الأردنية في النصف الأول من القرن العشرين عهد الإمارة (1921- 1946)”.

ورعى الحفل الذي نظمته الجامعة، وبالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مندوبا عن وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عدنان العتوم.

وألقى الدكتور العتوم كلمة معالي الأستاذ الدكتور محمد أبو قديس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قال فيها “إن النظام التربوي والتعليمي يعد صمام الأمان لوطننا ولنا في تجارب كثير من الدول المتقدمة خير شاهد على ما أسهم فيه النظام التعليمي من دور محوري في المحافظة على الربادة والتقدم العلمي والتقني والمردود الاقتصادي المترتب على ذلك وأننا معنيون الآن والقيام بهذا الدور يجمعنا الإيمان بالله والانتماء الواعي والإخلاص للوطن”.

وأشار الوزير إلى أن المحافظة على المكانة الريادية للمؤسسات الأكاديمية الأردنية ومنظومتها التعليمية تتطلب وقفة مراجعة فاحصة والمبادرة إلى تقييم التخصصات الأكاديمية ومدى مواءمتها لسوق العمل وتطبيق معايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي ومراجعة الخطط والمساقات التعليمية ومراجعة برامج الدراسات العليا وربطها باقتصاد المعرفة وتنمية مهارات البحث العلمي وتعزيزها لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة. وبين الوزير أن جامعة آل البيت كانت الرائدة في الأقدام على مؤتمرها وجاهيا، وهذا خير وتفاؤل بعودة التعليم الوجاهي تدريجيا مع مطلع العام الدراسي المقبل.

رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور عدنان العتوم، ألقى كلمة أكد فيها أن انعقاد هذا المؤتمر جاء انسجاما مع رؤية الجامعة ورسالتها وفلسفتها لإظهار جهود المخلصين من الآباء والأجداد في بدايات تأسيس الدولة الأردنية على يد مؤسسها الملك عبدالله الأول ابن الحسين طيب الله ثراه، مبيناً أنه منذ تأسيس إمارة شرق الأردن وهذه الدولة بقيادتها الهاشمية التاريخية مستمرة نحو توفير سبل الاستقرار والازدهار والنهوض وتجاوز الصعاب والتحديات والحفاظ على قيم التسامح والاعتدال والوسطية والمنعة والصمود لما فيه مصلحة الأردن وخير الأمتين العربية والإسلامية والمنظومة الإنسانية عامة.