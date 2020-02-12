مؤتمر لدعم جهود الحد من مخاطر التدخين

عمان– على هامش انعقاد المؤتمر الدولي للحد من أضرار الأمراض غير السارية (غير المعدية)، الذي جمع حشداً من الباحثين والعلماء والأطباء والمعنيين من قطاعات عدة تحت سقف واحد في العاصمة الفرنسية باريس مؤخراً، تم مناقشة تأثير العديد من السلوكيات السائدة المؤثرة على الصحة العامة، وكيفية الوقاية من الأمراض غير السارية، فضلاً عن مناقشة البدائل والحلول المبتكرة المتاحة التي تعزز تغيير نمط الحياة وتسهل الانتقال لنمط أقل ضرراً.

وكان المؤتمر قد شهد انخراط عالم الأورام السرطانية البارز، البروفيسور ديفيد خياط، في فعالياته، متحدثاً حول منهج “الحد من الضرر” فيما يتعلق بالتدخين باعتباره من السلوكيات المضرة بالصحة، وحول فاعلية هذا المنهج في الحد من العديد من الأمراض، ومصرحاً بالقول: “بصفتي أخصائياً في الأورام، فإنني أشجع مرضاي على الإقلاع عن التدخين، وأرى أنه من واجبي أن أقدم لهم البدائل وأعزز وعيهم حولها في حال عدم تمكنهم من الإقلاع عن التدخين نهائياً”.

وقال البروفيسور خياط، خلال حديثه: “إن الحد من التدخين يتطلب منا دعم المرضى الذين لم ينجحوا في محاولات الإقلاع عن التدخين باستخدام المنتجات المخصصة لذلك، أو باتباع أساليب ووسائل عديدة، ذلك أنهم سيواصلون التدخين ما لم ندعمهم، خاصة أنه وبالرغم من معرفة وإدراك المدخنين البالغين حول العالم بأن التدخين يضر بالصحة، إلا أن معظمهم يواصل ممارسة هذه العادة. هذا وقد بينت الإحصائيات أن ما نسبته 64 % من المصابين بسرطان الرئة يواصلون التدخين”.

وأوضح البروفيسور خياط أن التقنيات الحديثة قدمت أدوات وبدائل تسهم في تخفيف الضرر، مبيناً بالقول: “على سبيل المثال، عدما تنصح المرضى بتقليل الكميات المتناولة من الدهون أو باستخدام حزام الأمان في المركبات، فإنك تساعدهم على اللجوء لبدائل يمكنها التخفيف من الضرر الذي قد يصيبهم. كذلك الحال بالنسبة للتدخين والتبغ الذي لا يجب علينا رفض البدائل المتاحة عنهما للتخفيف من ضررهما. كأطباء متخصصين في علم الأورام، فإن دورنا لا يتمثل في القضاء على التبغ، بل إننا نطمح للقضاء على مرض السرطان، كما نطمح لأن يتاح المزيد من الوقت أمام المرضى لعيش حياتهم. وفي ظل التقنيات الحديثة، فإن بدائل السجائر التقليدية باتت متاحة بوجود تلك المعتمدة على التسخين والتبخير كخيارات أفضل حالياً، كما ستقدم مستقبلاً حلولاً أخرى لتعزيز باقة الخيارات”.