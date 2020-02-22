مؤتمر يناقش المتغيرات المستقبلية في صناعة الشحن البحري

دبي – أعلن الفريق المسؤول عن تنظيم “مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط”، الحدث الأكبر في صناعة الشحن البحري والمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، عن الانتهاء من إعداد جدول أعمال المؤتمر وتسجيل المشاركين؛ حيث تم اختيار الموضوعات الاستراتيجية التي يهتم بها قطاع شحن البضائع السائبة واختيار الخبراء المؤثرين في الصناعة لتقديم الحلقات النقاشية والوصول إلى الأفكار والاقتراحات التي تقدم حلولا جديدة لكل من الحكومات وشركات الشحن البحري.

وسينعقد المؤتمر والمعرض الذي يستمر على مدار يومين في الفترة من 25 إلى 26 شباط (فبراير) مجددا تحت رعاية الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في مركز دبي التجاري العالمي.

ولضمان مشاركة صانعي القرار وتحقيق رؤية مشتركة نحو الازدهار، سيتم تنظيم ندوة حوارية للجهات الحكومية القيادية بعنوان “التوقعات الإقليمية وفرص النمو لصناعة شحن البضائع السائبة”، وتأتي هذه الندوة في الوقت المناسب الذي أعلنت فيه العديد من شركات النقل الكبرى ووكلاء الشحن عن زيادة في الطلب على الخدمات المتخصصة لمناولة الشحن في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وبهذا الصدد علق النعيمي قائلاً: “تنطلق مجموعة واسعة من المشاريع والاستثمارات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، تتصدرها مشروعات تطوير حقول النفط والغاز، وزيادة الاهتمام بالطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية الرئيسة؛ وهذا بدوره يزيد من الطلب على خدمات الشحن عموما في جميع أنحاء المنطقة، ما يعود بالفائدة المباشرة على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بأكملها، بحيث سيجتمع رواد القطاع في مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط لمناقشة مستجدات الصناعة البحرية الإقليمية والعالمية ضمن منصة فعالة توائم أهدافهم “.

وينظم الحدث هذا العام ندوة حوارية حكومية تعد الأولى من نوعها لمناقشة أهم متغيرات قطاع الشحن البحري من منظور القطاع الحكومي؛ مثل مبادرة الحزام والطريق. وسيقوم كبار المسؤولين الحكوميين في المنطقة باستعراض المشاريع القادمة لتعزيز فرص وقدرات صناعة الشحن.