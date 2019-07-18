مؤتمر يناقش برامج الإصلاح الاقتصادي في المملكة غدا

عمان– تبدأ في عمان، غدا، فعاليات المؤتمر الاقتصادي الدولي الخامس بعنوان “الاقتصادات الصاعدة بين البرامج الاقتصادية والمعايير الدولية”، الذي تنظمه الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع بالتعاون مع جامعة البترا.

ويبحث المؤتمر بمشاركة خبراء ومتخصصين، في برامج الإصلاح الاقتصادي التي تبناها الأردن وتأثيراتها على أداء وتطور القطاعات الاقتصادية المختلفة ودورها في نمو الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي.

وقالت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، في بيان صحفي صدر أمس، إن المؤتمر يشتمل على العديد من البحوث والدراسات التي تهتم بالشأن الاقتصادي الأردني، داعية جميع المهتمين بالشأن الاقتصادي من مؤسسات وأفراد إلى الحضور والمشاركة فيه.

ويتضمن المؤتمر محاور رئيسية تعنى بالاقتصاد الوطني منها برامج الإصلاح الاقتصادي (التطبيق والنتائج) والمعايير الدولية في الاقتصادات الصاعدة والضرائب بين الهدف والأثر واستقرار التشريعات وأثرها الاقتصادي.-(بترا)