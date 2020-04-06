مؤسسات المهن الصغيرة تطالب بآليات توقف انهيارها جراء أزمة كورونا

رانيا الصرايرة

عمان- دعا أصحاب العمل من الجنسين، وفق لقاءات عدد منهم مع فريق مركز “تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان”، الحكومة؛ لمساعدتهم في تخطي تداعيات أزمة كورونا، بأن تدفع مؤسسة الضمان الاجتماعي جزءا من رواتب العاملين، ومنحهم تسهيلات للحصول على قروض، وتخفيض الضرائب، أو وقفها لـ6 أشهر، وتأجيل الدفعات البنكية للقروض لنحو عام، وتأمين عيشهم في الوقت الراهن.

وفي هذا النطاق، قدم “تمكين”، تقريرا، رصد أوضاعهم، بعد فرض رئيس الوزراء عمر الرزاز في الـ20 من آذار (مارس) الماضي، أمر الدفاع رقم (2)، القاضي بحظر التجول في المملكة في إطار المساعي لمنع انتشار الفيروس.

ويكشف التقرير، أن إيرادات هذه المؤسسات، تضررت جراء إغلاقها بسبب الحظر، الذي أدى لانخفاض الطلب عليها، وتوقف سلاسل الإنتاج المساندة لها، وانعدام أي مردود مالي، أو مخصصات، تغطي التزامات أصحابها، من أجور محال ومكاتب ومستودعات وعاملين، وتغطية لفواتير الكهرباء والماء، والمواد الأولية، والإنتاجية، والتزاماتهم الأسرية، وغيرها.

“تمكين”، رصد معاناة اصحاب هذه المؤسسات، وكشف انها تعاني اساسا من اوضاع الازمة الاقتصادية السابقة على أزمة كورونا، لكنها اليوم، تعيش أسوأ أوضاعها، وتتطلع لأن تسهم الحكومة، بإيجاد آليات، لحمايتها من التعرض لخسائر كبيرة أو الانهيار.

عشرات القصص تفيد بأن أصحاب عمل في القطاعات الصغيرة، لن يتمكنوا حاليا من تسديد أجور عمالهم، ما سيضطرهم لتخفيضها، أو إنهاء خدماتهم، تحت ذريعة أنه في حال فصلوا عمالا، فبسبب الظروف الاستثنائية التي تمر به البلاد والعالم، ويرون أن ذلك ليس تعسفيا، بل سببته ظروف لم يسبق للبشرية أن وقعت فيها.

القطاعات التي تعمل بها المرأة، أيضا، تعرضت لخسائر كبيرة، ومن المهن التي لحقها الضرر على نحو كبير؛ الصالونات النسائية ومراكز التجميل، جراء إغلاقها، ولتراجع الزبائن من أن يكون استخدام أدواتها وتجهيزاتها، ناقلا لعدوى كورونا إليهم، بالاضافة لإلغاء الفعاليات الاجتماعية كحفلات الزفاف، وتجمعات النساء وغيرها من أنشطتهن، وهو مصدر عمل رئيسي لهذه المؤسسات.

صاحبات العمل في المطابخ الإنتاجية تضررن أيضا من الأزمة، فعملهن يعتمد على الطلبات، وفي ظل التعطيل، ألغيت هذه الطلبات، فانعدمت مداخيلهن.

كما تعرض أصحاب المطاعم الصغيرة لما تعرضت له صاحبات المطابخ الإنتاجية، ولحقت بهم خسائر كبيرة، جراء توقف أعمالهم، وفق صاحب مطعم في منطقة الأزرق، قال لـ”تمكين” أنا “لا أستطيع دفع أجرة عمالي، فمطعمي مغلق، ولا يوجد لدي مردود مالي، فنحن نعتاش يوما بيوم على عملنا”. أصحاب صالونات الحلاقة الرجالي، وقعوا أيضا تحت مسننات الأزمة الحادة، لتوقفهم عن العمل، فتردت أوضاعهم، وستزداد ترديا، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، كما تحدث بعضهم لـ”تمكين” فهم يعتمدون على دخلهم اليومي، لتغطية مصاريف عمالهم والتزاماتهم، وغالبيتهم بلا مدخرات، لتغطيتها، لمحدودية دخلهم أساسا.

يفصح التقرير، أن العاملين في الحضانات الصغيرة، أصابتهم أزمة كورونا، بأزمة مالية قاسية، لتوقف عملها، وعدم دفع غالبية الأهالي أقساط أطفالهم في شهر آذار، وقالت صاحبة حضانة، إن دخلها محدود، فأقساط الحضانة أساسا، تغطي فقط المتطلبات الأساسية لها، كالأجور والفواتير، فكيف مع تعطلنا، الذي ساهم بتردي الوضع.

وفي هذا النطاق، تعطلت مكاتب السياحة، لكن الخطر هنا، يكمن في حال طال أمد انفراج أزمة كورونا، وما يتبعه استمرار إغلاق الحدود ومحدودية السفر، وبالتالي، فإن البطالة باتت تهدد العاملين فيها، بالاضافة إلى أن بعضها سيغلق نهائيا إذا استمر انتشار الوباء في العالم، وقد أكد أصحاب هذه المكاتب، أن حجوزات السفر ألغيت حتى بداية العام 2021.

وبرغم أن قرار الحظر، يسعى لمنع تفشي الفيروس، فإنه على الجانب الآخر، تسبب بتعطيل قطاع النقل الذي توقف بشكل تام عن العمل، وأغلق محلات مواد البناء، والكراجات والميكانيك، والخياطة، والإنشاءات، والحدادة، والنقل، والحلويّات، والألبسة، والأدوات المنزليّة، وقطع التوصيلات الكهربائيّة والصحيّة، وغيرها من القطاعات الصغيرة.

ويعاني قطاع الإنشاءات الذي يعد من أكثر القطاعات تشغيلا للايدي العاملة، من أضرار هائلة وقعت عليه، وعلى المهن المساعدة فيه من عمال بلاط ودهان، وتحميل وتنزيل، وتمديدات كهربائية وجبس وقصارة وديكور، وغيرها.

وفي الوقت نفسه، تعطلت محلات الحدادة، ويعيش عاملوها ظروفا صعبة، بخاصة وأن هذه المؤسسات تعمل وفق طلبيات الزبائن، والتي توقفت مع دخول الحظر حيز التنفيذ، ما عطل تلبية طلبياتها السابقة وأوقف أي طلبيات لاحقة.