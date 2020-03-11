مؤسسات تحتفل بيوم المرأة في “كمبنسكي”

عمان – إيمانا بأهمية دور المرأة في المجتمع، واحتراما لجهودها السامية، وتقديرا لانجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، اجتمعت كل من شركة الأدوية MS Pharma، وجمعية لونها بالأمل وصندوق المرأة في فندق كمبنسكي عمان للاحتفال في اليوم العالمي للمرأة في الثامن من آذار 2020.

حيث جمع هذا الحفل عددا من موظفات MS Pharma، وموظفات فندق كمبنسكي عمان، إضافة إلى المنتفعات من صندوق المرأة ومجموعة من جمعية لونها بالأمل. حيث بدأ الحفل بكلمة ترحيبية ألقتها مديرة الحفل الشاعرة والفنانة التشكيلية غدير حدادين، تلتها كلمة ألقتها الدكتورة أماني أبو هلال المدير في شركة MS Pharma عبرت من خلالها عن أهمية دور المرأة، وكلمة تقدير بحق المرأة ألقاها مدير عام فندق كمبنسكي عمان السيد فارس حجازين. وفي نهاية الاحتفال بكلمة ممثلة مالك فندق كمبنسكي عمان السيدة ميسون فرح تحدثت فيها عن كيان المرأة في المجتمع.

وتخلل الحفل العديد من النشاطات التثقيفية والترفيهية؛ ابتداء من عرض فيلم قصير حول تمكين المرأة، ثم محاضرة عن الطاقة الإيجابية قدمها الدكتور عادل قراعين، تبعها محاضرة لغدير حدادين تحدثت فيها عن حلقة الوصل بين المرأة والفن، وورشة فنية أشرف عليها أعضاء جمعية لونها بالأمل الفنانين التشكيلين غدير حدادين، والفنان وليد التميمي، والفنانة إيناس أبو شهاب، تبعها فقرة شرح مجموعة مختارة من الرسومات التي أبدعت برسمها السيدات خلال الورشة. ثم استمع الحضور إلى قصيدة شعرية عن المرأة ألقتها حدادين، ثم وصلة غنائية طربية على أنغام الجيتار قدمها الفنانان علي وليث الشيخ. وانتهت الفعاليات مع كتلة من الطاقة الإيجابية من خلال رقص الزومبا مع المدربة لوسين نشيوات.

وتعقيباً على نجاح الحفل، عبر كافة المشاركين بأهمية هذا التعاون الذي جاء هدفه الأساسي الاحتفاء بالمرأة وتقدير إنجازاتها بكافة المجالات.