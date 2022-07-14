مؤسسة إنجاز تنفذ مجموعة من البرامج لبناء مهارات الطلبة بالتعاون مع بنك الأردن

ضمن حملة تبني المدارس التي تنفذها مؤسسة إنجاز بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والهادفة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير العملية التعليمية، نفذت مؤسسة إنجاز بالتعاون مع بنك الأردن برنامج أنا ومحيطي وبرنامج صحتي حياتي وهي أحدى برامج المؤسسة في مدرسة الملكة رانيا العبدالله الثانوية الشاملة للبنات في مديرية تربية لواء قصبة عمان بهدف بناء وتعزيز مهارات طالبات الصف السابع والثامن.

واستفادت أكثر من 75 طالبة من البرامج التي تم تنفيذها من خلال هذه الشراكة حيث تم تنفيذ برنامج أنا ومحيطي الهادف إلى تعريف الطلبة بالمهارات والخبرات اللازمة لمواجهة تحديات الحياة والمستقبل، ويمنحهم الفرصة للتعرف على أنفسهم ومحيطهم المجتمعي الإنساني بشكل أنضج، مما يؤدي إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم وشعورهم بتميزهم وبأهميتهم كأفراد في مجتمعهم، إضافة إلى بناء مهارات التواصل وحل المشكلات لديهم، كما يقدم البرنامج الذي تم تنفيذه من خلال متطوعين من بنك الأردن من أصحاب الخبرة مدخلاً إلى مفهوم التطوع تمهيداً للمشاركة في العمل التطوعي.

وتم من خلال الشراكة تنفيذ برنامج صحتي حياتي الذي يعمل على زيادة الوعي لدى الطالبات بأهم العادات الصحية السليمة التي تمكنهن من ممارسة حياتهن بشكل طبيعي وتضمن لهن التعامل مع الظروف الصحية المختلفة والتأقلم الصحي السليم معها، والاطلاع على التأمين الصحي وحيثياته، وتعريف الطالبات بأبرز المفاهيم الصحية العامة والعناية بالنظافة الشخصية وأهم الفحوصات الطبية الدورية وضرورتها لحياة أفضل.

ويستمر التعاون القائم بين بنك الأردن ومؤسسة إنجاز في الفصل الدراسي القادم لتنفيذ برنامج مهارات التواصل كأحد مهارات الحياة الضرورية وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة التدريبية لمفهوم التواصل في العمل والاستماع الفعال وأساليب فهم البيئة المحيطة، اضافة إلى التعرف على أنماط الشخصيات المختلفة في العمل وكيفية التواصل معهم داخل العمل وخارجه ضمن نطاق واسع من المواقف الحياتية الاجتماعية والمهنية.

وتأتي هذه الشراكة مع بنك الأردن، وهو أحد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة “إنجاز”، لالتقاء أهدافه مع أهداف المؤسسة في الكثير من المجالات بهدف تقدم ورفعة المجتمع الأردني وخاصة فئة الشباب وفتح أبواب الفرص الاقتصادية لهم وتمكينهم بالتدريب والتأهيل العلمي والعملي ورفع وعيهم وإمكاناتهم المستقبلية، كما تسهم الشراكة إلى تحقيق المسؤولية المجتمعية بين مختلف القطاعات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والذي يعد من أهم ركائز برامج المسؤولية المجتمعية الخاصة ببنك الأردن.