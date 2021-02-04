مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية توقّع مذكرة تفاهم مع شركة مفاتيح للتنمية المستدامة

وقّعت مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية وشركة مفاتيح للتنمية المستدامة مذكرة تفاهم حول سبل التعاون المشترك فيما بينهما سعياً لدعم الشباب وتمكينهم للابداع والابتكار والريادة و للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة والمساهمـة في رفع المستوى المعيشي للأسر الفقيرة في المجتمعات المحلية ومن أجل تعاون مثمر في مجال التنمية المستدامة والاستثمار الاجتماعي والأعمال التطوعية وتحقيق الامن المجتمعي.

تضمنت الإتفاقية بنوداً عديدة من أبرزها التعاون على القيام بأعمال تنموية مدروسة ومنظمة في المجالات المتعلقة بتطوير البرامج و تطوير أفكار ريادية و أعمال تنموية مستدامة والخدمات التمويلية الخاصة بمشاريع الاستثمار الاجتماعي والريادة المجتمعة وريادة الاعمال لتمكين الشباب في مختلف المواقع والمناطق وإظهارها للإعلام.

وأكدت غدير الخفّش المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية على أهمية توقيع هذه الاتفاقية حيث أن المؤسسة وشركة مفاتيح تتشاركان العديد من الأهداف بما يخص التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية وأضافت أن هذه الإتفاقية هي خطوة هامة لتشجيع الشابات و الشباب الأردنيين على الإبداع والإبتكار والتوجه لإيجاد مشاريع ريادية مستدامة تساهم في رفع المستوى المعيشي للأسر في المجتمعات المحلية.

من جانبه، عبر الدكتور ثابت النابلسي المؤسس والشريك الإداري لشركة مفاتيح للتنمية المستدامة أن الشركة تسعى إلى دعم الشباب وأفكارهم ومساعدتهم في طرح فرص الاستثمار الاجتماعي لبناء شراكات إقتصادية تساعد في تحسين مستوى المعيشة والدخل للأفراد والمجتمعات.

يشار إلى أن مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية هي منظمة غير ربحية مسجلة محلياً، وتقود مبادرة وطنية لخلق فرص عمل للشباب الأردني الباحث عن عمل من خلال تقديم برامج تدريبية مهنية وتقنية وإدارية، وتسعى بالتوازي مع هذا إلى تلبية احتياجات أصحاب العمل بالكوارد المدربة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة مفاتيح للتنمية المستدامة، هي شركة غير ربحية تعنى بالتنمية المستدامة وبتطوير مشاريع وبرامج مجتمعية لتحقيق غاياتها وتدريب قيادات شابة مجتمعية ملتزمة بتقديم عمل مدروس ومنظم بما يحدث أثراً ملموساً على أرض الواقع، و يطور آليات ومخرجات تحقق الغايات ويدرجه ضمن السلوك المؤسسي والمدروس.