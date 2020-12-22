مؤسسة التمويل الدولية في شراكة مع الأردن لفتح أسواق جديدة لشركات الأغذية والأدوية

عمان- الغد- وقعت مؤسسة التمويل الدولية، العضو بمجموعة البنك الدولي، اليوم اتفاق شراكة مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن لمساعدة المزارعين ومنتجي الأغذية وشركات الأدوية على زيادة الصادرات والتوسع في الأسواق الخارجية. وتهدف هذه الشراكة إلى خلق فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي في المملكة.

وستقدم مؤسسة التمويل الدولية المشورة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء بشأن تحسين نظام التفتيش واعتماد المعايير الدولية لسلامة الغذاء عن طريق وضع معايير متسقة لتصنيع الدواء، وتعزيز المبادئ التوجيهية الوطنية التي تنظم الصناعات الغذائية والدوائية.

وينبغي أن تزيد هذه الإصلاحات من قدرة الشركات الأردنية على المنافسة في أسواق جديدة، وأن تساعد على زيادة الصادرات التي تشكل بالفعل نحو ثلث إجمالي الناتج المحلي للمملكة. ومن الجدير بالذكر أن الأردن تصدر مواد غذائية إلى 70 دولة، وهي موطن صناعة دوائية ضخمة تتخصص في إنتاج الأدوية العامَّة.

وتنفذ مؤسسة التمويل الدولية هذا المشروع بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وتعقيبًا على الاتفاق، قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات “على المنتجين الأردنيين المنافسة في أسواق صعبة الإرضاء لديها شروط مشددة لسلامة المنتجات وجودتها، وذلك كي يتمكنوا من تصدير منتجاتهم وزيادة مبيعاتهم. والهدف الرئيسي للشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية هو زيادة إمكانية وصول المنتجات الزراعية والغذائية والدوائية الأردنية إلى الأسواق الدولية، وإتاحة فرص جديدة لرواد الأعمال الأردنيين.”

وفي هذا الصدد، قال عبد الله جفري، مدير دائرة بلدان إقليم المشرق في مؤسسة التمويل الدولية “هذا الاتفاق جزء من استراتيجية المؤسسة الأوسع نطاقاً في الأردن لدعم قطاع خاص أكثر قوة، والمساعدة في حشد المزيد من الاستثمارات الخاصة في القطاعات التي تتمتع بإمكانيات كبيرة، وإيجاد أسواق جديدة، وخلق فرص عمل. ويدعم أيضاً الجهود التي تبذلها الحكومة لخلق بيئة أفضل لممارسة أنشطة الأعمال، مما يزيد القدرة التنافسية للشركات الأردنية في أسواق التصدير ويساعدها على النمو.”

ومن خلال الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم، ستقدم المؤسسة المشورة القانونية للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وتتبادل معها الدروس المستفادة من الدول الأخرى بينما تعمل مع القطاع الخاص على زيادة الوعي بشأن الإصلاحات.

وستساعد مؤسسة التمويل الدولية أيضاً المؤسسة العامة للغذاء والدواء على الانضمام إلى برنامج التعاون في مجال التفتيش الدوائي، الذي يهدف إلى قيادة عملية لوضع معايير مشتركة في مجال المنتجات الطبية وتنفيذها وصونها مما يدعم دخول الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي.