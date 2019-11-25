مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم شركة كريم لجهودها بحملة التوعية بسرطان الثدي

عمان- كرمت مؤسسة الحسين للسرطان شركة “كريم”، الشركة الرائدة في خدمة حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى تركيا، والباكستان، للجهود التي بذلتها خلال حملة تشرين الأول الوطنية للتوعية بسرطان الثدي لعام 2019 والتابعة للبرنامج الأردني لسرطان الثدي، وذلك خلال اجتماع أقيم في مقر شركة كريم.

وقد تمثل دعم الشركة في التبرع بمبلغ 13 ألف دينار أردني سيوجّه لدعم 320 سيدة أقل حظاً للقيام بفحوصات الماموجرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي في مركز الحسين للسرطان. وحضر التكريم مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، نسرين قطامش، والمدير العام لشركة كريم، صبري حكيم.

وبدأت الشراكة بين مؤسسة الحسين للسرطان وشركة كريم عام 2017، وبموجبها، أتاحت الشركة في شهر تشرين الأول لمستخدمي تطبيق كريم فرصة التبرع الاختياري بمبلغ دينار واحد يضاف إلى قيمة الرحلة.

حول هذا الدعم، أثنت قطامش على دور شركة كريم ومساهمتها في نشر الوعي بين مستخدمي تطبيقها، وحرصها على بناء مجتمع واعٍ قادر على التصدي للسرطان، وقالت: “نقدّر التعاون الإيجابي الذي يجمعنا بشركة كريم، حيث يؤدي القطاع الخاص دورًا بارزًا في إنجاح حملاتنا، ما يمنحنا الدافع لتكثيف جهودنا في إنقاذ المزيد من المرضى ومنحهم الأمل وتحفيزهم على مواصلة رحلة علاجهم”.

وبدوره قال المدير العام لشركة “كريم” في الأردن، صبري حكيم: “يشكل تعاوننا مع مؤسسة الحسين للسرطان، والذي يتواصل عاماً بعد عام، جزءاً لا يتجزأ من برامج استراتيجيتنا للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، والتي نحرص معها على إحداث أثر إيجابي فيما يتعلق بالصحة المجتمعية والتوعية والكفاح ضد السرطان الذي يعد من الأمراض الأكثر انتشاراً ليس على مستوى المملكة فقط، بل وعلى مستوى العالم، وذلك من خلال العمل المشترك والرامي لتحقيق أهداف البرنامج الأردني لسرطان الثدي. فخورون بهذا التعاون الذي نجسد معه جملة من مبادئنا وركائز عملنا التي تتمثل بالتحالفات الفعالة ومبدأ الاستدامة في كل ما نقوم به ونقدمه، من أجل تحسين نوعية الحياة.”

يذكر أن البرنامج الأردني لسرطان الثدي هو برنامج وطني يعمل بقيادة ودعم مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، وينظم العديد من الحملات والنشاطات على مدار العام وفي مختلف محافظات المملكة لتوعية المجتمع المحلي بأهمية الكشف المبكر عن السرطان.