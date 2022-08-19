مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن تطلق حملة قطع الغيار الأصلية والمكفولة

أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن عن بدء حملة ترويجية لقسم قطع الغيار الاصلية، والذي يشمل عرضا خاصا على القطع المباعة، وخصوصا على الموديلات 2018 فما قبل، وذلك من خلال مركز قطع الغيار الرئيسي في منطقة البيادر الصناعية.

وبهذه المناسبة قال السيد زيد العبداللات الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن: “تؤكد مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن، على أهمية قيامها بدورها كشركة وكيلة لشركة هيونداي موتور العالمية في توفير قطع الغيار الاصلية، وبالكميات التي تضاهي نسب التوفر العالمية المتعارف عليها، والأسعار المناسبة، بالاضافة للكفالة المصنعية على قطع الغيار لمدة عام كامل”.

ويمكن لمالكي سيارات هيونداي بكافة أنواعها الاستفادة من عروض قطع الغيار الأصلية والمكفولة بمراجعة مركز قطع الغيار الرئيسي في منطقة البيادر الصناعية، من السبت الى الأربعاء من الساعة 8:00 صباحاً حتى 4:30 مساءً، والخميس من الساعة 8:00 صباحاً حتى 1:00 ظهراً.

ويمكنهم التواصل من خلال الهاتف: 065821320